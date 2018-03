“És un pas més, però encara queda molt”

“Estic molt orgullós de com ha competit l’equip”, va reconèixer Valverde a la fi del duel contra l’Atlético. El Barça va tornar a oferir una bona imatge contra un rival d’entitat, tot i que en la segona meitat va perdre el protagonisme. “Ells han defensat bé i ens ha costat avançar línies. El pas dels minuts ha anat en contra nostre per la setmana que hem tingut. Algunes accions d’ells en la segona meitat han creat incertesa, però no han tingut gaires ocasions de perill.”

Amb el títol de lliga en joc, la dificultat era evident, però es va poder assolir l’objectiu principal. “Era un partit molt important, perquè els punts eren fonamentals, tot i que no són definitius perquè queda molt. És un pas més, però hem d’esperar perquè encara queda molt”, va assenyalar el tècnic sobre la distància respecte a l’Atlético, al qual va considerar “un exemple clar d’equip amb esperit competitiu”. “Ens sentim més còmodes amb la pilota que sense. La nostra idea des del principi és mantenir-nos junts en qualsevol moment del partit, bé sigui amb la possessió a favor o amb la pressió alta. A poc a poc ho estem aconseguint. Hi ha dies que el joc és brillant i d’altres que et costa més, però es tracta de ser competitiu sempre”, va explicar sobre el sistema de joc del seu Barça.

Un sistema en què Rakitic té “una importància molt gran”. “És la balança i el podem utilitzar al mig del camp o més cap a la banda per equilibrar l’equip. És un luxe tenir-lo”, va afegir Valverde sobre el croat, que va protagonitzar un gran partit. La nota negativa de l’enfrontament van ser els xiulets a André Gomes en alguns moments puntuals. “També he escoltat aplaudiments. És un jugador que ens ajuda molt i la gent també agraeix el seu esforç. Era un partit fonamental per a André, per a l’equip, per al club, i el jugador necessitava tot el suport. El públic es pot manifestar com estimi oportú”, va dir Valverde per sentenciar el tema sobre el portuguès.