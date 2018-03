Andrés Iniesta es perdrà el partit contra el Chelsea

No tot van ser bones notícies en el partit contra l’Atlético de Madrid d’ahir. La victòria i els vuit punts d’avantatge que apropen el Barça al títol van tenir el contrapunt de la lesió d’Andrés Iniesta. El capità estava fent un molt bon partit, però es va haver de retirar en el minut 35 amb una lesió que farà que sigui baixa en el partit contra el Chelsea del 14 de març. Iniesta va ser víctima de la duresa de Vrsaljko. Només començar el partit, el lateral de l’Atlético de Madrid ja el va fer anar per terra després que el de Fuentealbilla el deixés enrere amb una croqueta marca de la casa. Minuts després, Iniesta va tornar a marxar del lateral, que li va fer falta. Gil Manzano no va ensenyar targeta, però Iniesta de seguida es va posar la mà a la zona posterior de la cuixa de la cama dreta. Després del contacte de Vrsaljko en aquesta zona, el capità blaugrana va notar una punxada. Va estar uns minuts fora del terreny de joc acompanyat del doctor Ricard Pruna i va decidir tornar a entrar. Iniesta va continuar mostrant el seu futbol fins al minut 35, quan va dir prou i ell mateix va llançar la pilota fora del terreny de joc perquè es pogués fer el canvi. André Gomes va entrar per ell. El club, després de les proves que es van fer al de Fuentealbilla, va informar que el capità té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta i no va determinar el temps de baixa, però tot indica que Iniesta estarà unes tres setmanes allunyat del terreny de joc. És a dir, que es perdrà els tres partits que el Barça ha de jugar abans de l’aturada de seleccions; els de lliga contra el Màlaga i l’Athletic i el de Champions contra el Chelsea.

Durant el partit també va tenir problemes Gerard Piqué. El central juga amb molèsties al genoll dret des d’aquella entrada de Gerard Moreno en el derbi. Va descansar dijous a Las Palmas, però no es vol perdre els partits importants. Juga protegit i ha de mirar que el genoll no rebi cap cop. El va rebre en la segona part i va haver de ser atès, però després d’uns moments en què va semblar que hauria de plegar, va poder acabar el partit.