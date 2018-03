Art a pilota aturada

Per baix, per un pal, per l’altre... El repertori de Leo Messi és inesgotable, també quan la pilota està aturada, com s’ha comprovat un cop més en els últims deu dies, en què ha aconseguit marcar tres cops de falta. Contra el Girona, amb un llançament ras; contra Las Palmas, amb un xut que va ser tot potència al pal del porter, i contra l’Atlético, amb un excel·lent llançament que va superar la tanca i també el vol d’Oblak, el porter menys golejat de la lliga. Tres golassos que consoliden encara més el conjunt blaugrana al capdavant del campionat.

El que va fer contra el conjunt colchonero, a més, ja és el sisè de falta de Messi aquesta temporada, ja que també va marcar així en el duel de la fase de grups de la Champions al Camp Nou contra l’Olympiacòs, i ja al 2018, en la lliga, a Anoeta i contra l’Alavés a l’estadi. Al llarg de la seva carrera, només en una temporada, en fa dues, la del doblet, va registrar més gols de falta. Aleshores, en va fer un total de 7, dos d’aquests en el partit que encetava el segon curs de Luis Enrique a la banqueta, la supercopa d’Europa a Tbilissi contra el Sevilla. Amb encara tres mesos de competició al davant, doncs, i un mínim de tretze partits per jugar-se –poden ser divuit si el Barça arriba a la final de la Champions–, no seria gens d’estranyar que el crac argentí pogués batre enguany aquest rècord personal. El que de moment ja va superar diumenge passat és el de gols de falta en una mateixa lliga. Fins ara, la seva millor xifra eren els quatre que havia aconseguit precisament fa dues temporades, i amb el que va fer a Oblak, ja en suma cinc.

La millora de Messi en els xuts de falta al llarg dels anys és més que notable, i només cal mirar els números dels seus primers anys. No va fer el primer gol de falta fins al curs 2008/09, amb Guardiola, i en els tres primers cursos amb el de Santpedor com a tècnic blaugrana, només en va comptabilitzar quatre. A partir d’allà, els registres no han fet més que augmentar i només en un curs, el 2014/15, va fer menys de tres gols de falta. És una de les facetes que ha practicat a consciència després de molts entrenaments, i els fruits són més que evidents. Fa poc més d’un any, ja es va convertir en el millor especialista en faltes de la història del Barça, superant Ronald Koeman, i aquest mateix curs també es va situar com el número u amb gols de falta en el campionat espanyol, al davant de Cristiano Ronaldo.