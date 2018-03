“Messi continua marcant sempre les diferències”

Va ser un plaer tenir d’entrenador Guardiola. Era qüestió de temps que triomfés en la Premier League

David Villa (3 de desembre del 1981, Langreo, Astúries) és una icona de la lliga dels Estats Units. Mediàtic pels quatre costats i el referent de la franquícia que el Manchester City té a Nova York. Als 36 anys, l’asturià afronta la quarta temporada als citizens amb l’objectiu de guanyar el títol de l’MLS Cup, que se li resisteix des que va acceptar jugar en una lliga en constant creixement. A Kansas City, Villa ha començat la lliga amb bon peu.

Disculpi que comenci amb un apunt del Barça. Què li va semblar el partit al Camp Nou contra l’Atlético de Madrid?

Vaig veure el partit, com intento fer sempre que no coincideix amb el meu, i va ser molt disputat. La diferència l’ha marcat, una vegada més, Leo Messi [somriu], que continua amb un rendiment extraordinari. Ara bé, vaig jugar un any a l’Atlético de Madrid, conec bé aquell club i aquell vestidor i sé que no es donarà mai per vençut tot i el marge de punts.

Precisament contra l’Atlético, el FC Barcelona ha homenatjat un bon amic seu, Enrique Castro, ‘Quini’. Com ha viscut aquests dies des que es va saber la seva mort?

Ha estat un cop molt dur per a mi, la seva mort m’ha afectat moltíssim i he passat uns dies molt difícils. A més, he estat uns dies engripat i això tampoc m’ha permès estar al màxim nivell per preparar el debut a l’MLS. En Quini va ser una persona molt rellevant en la meva vida, tant des del punt de vista personal com professional. M’ha ensenyat moltíssimes coses, i la més important, a no posar mai excuses a allò que fas.

Ha lluït una samarreta amb la frase ‘Siempre Quini’, a l’hora de sortir al terreny de joc. És un gest que volia tenir pel seu amic?

En primer lloc, voldria fer una menció especial a l’organització de l’MLS, que m’ha permès sortir al terreny de joc amb aquesta samarreta. Estic molt content que hagi pogut fer aquest homenatge al Brujo. Tot i que m’hauria agradat dedicar-li un gol, al final ha estat una gran victòria contra l’Sporting Kansas City.

Continuem amb l’actualitat blaugrana. Com està veient el Barça aquesta temporada?

El veig molt bé! Com sempre, vaja. Està jugant a un nivell altíssim en totes les competicions i me n’alegro moltíssim perquè sempre que puc veure’l per televisió, gaudeixo. L’equip de Valverde està demostrant una gran diferència respecte a la resta d’equips i té la possibilitat de guanyar-ho tot.

Del seu passat blaugrana, un dels tècnics va ser Pep Guardiola. El sorprenen els rècords que està sumant a la banqueta del Manchester City?

Ni de bon tros! He tingut la sort de tenir-lo d’entrenador, sé la qualitat que té i que només era qüestió de temps perquè demostrés la seva vàlua, sobretot en una lliga tan competitiva com la Premier League. El City està fent un futbol molt bonic i es nota el seu segell al terreny de joc. Per mi, és un dels grans candidats a guanyar la lliga de campions d’aquesta temporada.

A Kansas City va començar diumenge la seva quarta temporada a l’MLS. Era vital començar guanyant?

Sempre és bo, si és la primera jornada. Vam jugar 30 minuts molt bons en un escenari molt difícil i, a més, hem mantingut la porteria a zero. Hem creat ocasions, hem combinat el joc d’un costat a l’altre... L’equip ha tingut molta solidaritat a l’hora de defensar i ha estat decisiu per endur-nos els tres punts cap a Nova York.

Als Estats Units tothom es pregunta si aquesta és la seva darrera temporada a l’MLS. Té decidit posar fi a la seva etapa als Estats Units?

Sincerament, no hi penso. La meva prioritat és, ara mateix, viure el dia a dia, el que va succeint a mesura que avança la competició i, sobretot, aportar el meu gra de sorra i ajudar l’equip en tot el que pugui.

La seva arribada, fa quatre anys, als Estats Units, va servir per revalorar el ‘soccer’. Quina evolució ha vist des que és la referència a Nova York?

L’MLS s’està rejovenint a pas ferm. En els darrers anys, està arribant molt de talent d’arreu del món i, sobretot, gent molt jove. A més, les franquícies estan invertint, cada cop més, molts diners en les acadèmies de formació de futbolistes per fomentar el talent americà. Amb aquest treball només fa falta temps i seguir en aquesta línia. Actualment, l’MLS ja és una lliga molt potent i segur que en els propers anys encara serà una competició molt més forta i sense envejar les lligues europees.

Vostè comença la lliga al març i d’aquí a quatre mesos hi ha una cita assenyalada: el mundial de Rússia. Espera ser a la llista definitiva del seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, després d’haver entrat en alguna convocatòria?

Només tinc present recuperar-me al més aviat possible del partit de diumenge i preparar-me per a l’estrena a casa contra LA Galaxy, el cap de setmana que ve. Sincerament, en el mundial de Rússia, ara mateix no hi penso. Ara el que vull és començar l’MLS de la millor manera possible. No és el moment de parlar de la selecció.

Un dels reptes per a aquest 2018 seria guanyar la lliga als Estats Units?

Ho ha estat sempre des que soc aquí! L’any passat, després d’acabar en segona posició en la fase regular de la conferència, al darrere del campió, el Toronto FC, no vam ser prou competitius en els play-offs. Aquest any hem d’anar partit a partit i ser ambiciosos. Ens sentim preparats per competir amb fermesa i estic molt satisfet amb les noves incorporacions que ha fet la franquícia.