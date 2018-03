Impacient per fitxar

Amb el seu fitxatge pel Barça molt a prop de tancar-se, en espera només que els emissaris del Grêmio desplaçats des de diumenge a Barcelona arribin a un acord definitiu en les negociacions que estan portant a terme aquests dies a la ciutat esportiva Joan Gamper amb el CEO del Barça, Òscar Grau, i el mànager general, Pep Segura, el migcampista brasiler Arthur Melo ja pensa en blaugrana i no ho va amagar, quan la matinada de dilluns a dimarts, hora catalana, va parlar sobre el tema. L’encara futbolista del Grêmio va confirmar que els seus agents “estan tancant el fitxatge” i va reconèixer també que està impacient perquè es tanqui l’operació: “És clar que estic nerviós, és normal. És un moment molt important, i en aquestes hores no hi ha res millor que estar amb la família. Estic segur que es resoldrà de la millor manera per a tots, això és el més important. Parlo cada dia amb el meu representant, amb l’advocat del Grêmio i amb el CEO sobre aquesta situació. Tinc una relació molt bona i transparent amb tota la junta directiva, ja que fa set anys que soc al club i no hi ha ningú que no em caigui bé ni amb qui no em parli.” Arthur va assegurar, però, que encara no sap quins són els resultats de les negociacions i va afegir que “ara toca esperar”.

De baixa des de fa diversos mesos, des que es va lesionar en el partit de tornada de la copa Libertadores, el 30 de novembre –tot i això va ser designat MVP de la final–, el brasiler de 21 anys també es va mostrar “dolgut” per algunes informacions que assenyalen el fet que la seva reaparició s’està allargant per culpa d’aquestes negociacions amb el Barça, i va tenir només paraules d’elogi cap al Grêmio: “Hi estic molt agraït i vull ajudar i tornar tot el que el club m’ha donat. No canviaré res, seguiré fent el que vaig fer l’any passat. El meu cap està al Grêmio.” I és que tot i que el seu fitxatge pel Barça sembla que és imminent, i qüestió d’hores o, a molt estirar, de dies, Arthur no s’integraria a la disciplina blaugrana fins al gener del 2019, a canvi de 30 milions d’euros fixos, repartits en tres terminis, més 10 en variables.

Precisament, aquest és un dels punts que estan alentint la negociació, ja que si bé els dos clubs estan d’acord amb les xifres a pagar, hi ha algunes desavinences pel que fa a la fórmula del pagament. Segons mitjans brasilers, de fet, el Grêmio pretén cobrar un d’aquests terminis ara, però la intenció del club blaugrana és no fer efectiu el primer dels pagaments fins passat el mes de juny per poder incloure’l així en el següent exercici econòmic.