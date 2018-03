Superderbi català

El Camp d’Esports de Lleida viurà aquesta tarda el cinquè derbi entre el Barça i l’Espanyol del curs, un duel més descafeïnat en les seves hores prèvies que els quatre anteriors i marcat per les importants absències en les convocatòries dels dos entrenadors, però amb alguns al·licients remarcables i, sobretot, amb un títol en joc, la supercopa de Catalunya. El vencedor, de fet, liderarà el palmarès en solitari, ja que fins ara cadascun dels clubs ha assolit el trofeu en una ocasió.

Pel que fa al Barça, Valverde es presenta al partit amb només nou jugadors de la primera plantilla –tots ells suplents habituals–, una falta de tòtems que permetrà que futbolistes com ara Dembélé, Mina, Denis Suárez i Alcácer tinguin una oportunitat d’or per mostrar la seva vàlua i fer mèrits per guanyar-se minuts de més importància en el tram final de la temporada. El cas més significatiu és el de Dembélé, que després d’un inici com a blaugrana per oblidar marcat per les lesions i per la pèrdua d’autoestima, aquesta tarda ha de fer una passa endavant en el seu joc, per demostrar a Ernesto Valverde que pot comptar amb ell de cara a la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Chelsea. Un altre futbolista que aquesta tarda serà analitzat amb lupa és André Gomes, protagonista del partit contra l’Atlético de Madrid perquè va ser xiulat pel públic del Camp Nou. Ningú dubta de la qualitat del portuguès, però ara té una de les seves darreres oportunitats de recuperar el terreny perdut i, com en el cas de Dembélé, afegir-hi una bona dosi de confiança, ja que el seu estat d’ànim, ara per ara, és molt baix.

L’altre al·licient, és clar, és veure en acció algunes de les perles del Barça B, amb David Costas i Aleñá a primera línia, ja que són dos futbolistes amb possibilitats de pujar al primer equip el curs que ve. El fet que Valverde pugui fer nou canvis durant el partit permetrà que els 20 jugadors que viatgen a Lleida tinguin l’oportunitat de participar en l’enfrontament.

Mateix plantejament