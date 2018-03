S’espera un gran ambient a les grades del Camp d’Esports

El 29 de maig del 2013 el Barça i l’Espanyol ja es van citar al Camp d’Esports de Lleida amb motiu de la final de la copa Catalunya entre el Barça i l’Espanyol d’aquell any, que es va resoldre a favor dels blaugrana en els penals. Llavors l’estadi de la capital lleidatana ja va presentar un gran ambient a les grades; una imatge que s’espera repetir aquesta tarda, ara dins del marc de la supercopa de Catalunya. De fet, les entrades estan esgotades.

La política de repartiment i venda de les localitats que ha seguit l’organització fa que l’expectativa per avui sigui estar molt a prop del màxim de l’aforament del Camp d’Esports, fixat en uns 13.500 espectadors. Molts d’ells seran nens, ja que la Federació Catalana de Futbol (FCF), en col·laboració amb la Paeria i el Lleida Esportiu, han impulsat que tots els jugadors –així com els entrenadors, àrbitres i dirigents de club– federats dins la demarcació de Lleida poguessin sol·licitar una entrada gratuïta al portal de la FCF. Una iniciativa que ha tingut una gran resposta pel que fa al nivell de peticions. Pel que fa al preu de les entrades per al públic general, es van fixar preus prou assequibles de 10 i 15 euros segons la zona de la graderia. I pel que fa als socis del Barça, de l’Espanyol i del Lleida, el preu es reduïa a 5 euros. Tot plegat perquè el Camp d’Esports sigui avui una festa per als aficionats al futbol de Lleida i la seva demarcació. “Fa quatre anys ja s’hi va organitzar una copa Catalunya i va ser un èxit total, i volem que es repeteixi. Demanem a la gent que respongui com sempre han fet en moments importants. Per al Lleida Esportiu és un orgull i treballarem perquè sigui una gran festa per a tothom”, va desitjar Albert Esteve, president del club amfitrió, en unes declaracions al lloc web de la FCF. Perquè així sigui, ahir ja es van iniciar algunes accions als carrers adjacents al Camp d’Esports destinades a ubicar els diversos serveis que requereix el partit. Pel que fa a les personalitats que han confirmat la seva presència avui al partit, a banda del president de la FCF, Andreu Subies, destaquen l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el secretari general de l’Esport de la Generalitat, Gerard Figueras.

Bon altaveu