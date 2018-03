Els penals són blaugrana

Denis i Dídac Vilà van marxar del camp lesionats muscularment

Els penals, amb una gran aturada de Cillessen en el quart llançament de Jurado i la rematada fora de Darder, van donar ahir la Supercopa de Catalunya al Barça en un partit que va complir el que és un dels principals objectius de la competició, portar el futbol d’elit a diferents ciutats catalanes. Ahir va ser el torn de Lleida, que va omplir el Camp d’Esports, principalment amb joves jugadors de totes les edats de diferents clubs de la comarca. No van poder gaudir d’un gran espectacle perquè al partit li va faltar ritme i no hi va haver gols, però els joves de Lleida van poder veure alguns dels seus ídols, pocs, durant un parell d’hores.

A banda de servir com a festa per a la federació catalana, el partit va servir perquè els entrenadors donessin minuts als jugadors menys habituals, aquells que no tenen tant protagonisme en la competició oficial. Vuit jugadors de la primera plantilla va posar en el seu onze titular Ernesto Valverde. L’Espanyol estava format íntegrament per futbolistes del primer equip. Lleida va poder veure alguns habituals entre els blanc-i-blaus, com Pau López, que ara tornarà a la titularitat per cobrir la baixa de Diego López, Darder, Jurado, Piatti... Però també va veure alguna de les estrelles blaugrana. Qui havia de dir que Ousmane Dembélé, el fitxatge estel·lar de l’estiu passat, l’home dels més de 100 milions d’euros, jugaria aquest partit. Però les circumstàncies, la lesió que va es va fer només començar la lliga, no li han donat protagonisme fins ara i Valverde li va donar minuts perquè el francès vagi agafant ritme. Va començar fort i amb ganes Dembélé, amb un parell de curses en les quals va ensenyar la seva velocitat i habilitat, però no va acabar bé les jugades, i va quedar clar que l’ansietat l’està perjudicant. També era interessant veure Yerry Mina. El colombià va arribar en el mercat d’hivern i només ha estat titular en el partit contra el Getafe, i ha desaparegut de les convocatòries quan Vermaelen ha estat recuperat. El seu nom va ser inclús corejat per la graderia del Camp d’Esports. Amb André Gomes actuant com a mig centre, qui no va poder aprofitar el partit va ser Denis Suárez. El gallec ha comptat molt poc per a Valverde i ahir va haver de deixar el terreny de joc lesionat abans del descans. Havia protagonitzat alguna jugada de perill, però la mala sort el persegueix. No va ser l’únic lesionat del partit. Per part de l’Espanyol, també va marxar amb problemes musculars Dídac Vilà.

Del joc en aquest primer temps, poc ritme i oportunitats en les dues porteries, però poc encert dels davanters. Alcácer va poder marcar en el primer minut quan estava tot sol davant Pau, però va enviar la pilota als núvols. Com també van fer Denis i Dembélé en altres accions. Més feina que Pau va tenir Cillessen, perquè les rematades de l’Espanyol sí que van agafar porteria. Va salvar un gol de Piatti després d’una errada de Palencia i el mateix Piatti va enviar fora un refús de l’holandès després d’un xut d’Adrià. També va haver d’actuar a rematades de Granero i Marc Roca, amb Jurado com a home més actiu i perillós de l’equip de Quique.

El mateix camí de la primera part va portar la segona. Poc ritme i algunes oportunitats desaprofitades per part dels dos equips, que van acabar el partit amb molts jugadors del filial en els seus onzes. Piatti va enviar una centrada al travesser i Cillessen va demostrar que és un gran porter amb un parell de bones intervencions a rematades de Marc Roca i Álex López. Pau no va haver d’intervenir en la primera part, només ho va haver de fer en la segona en dues accions aïllades d’Aleix Vidal i Alcácer. Poc ritme, poc espectacle i només l’emoció dels penals que van acabar donant la Supercopa al Barça.