Inoportuna lesió que tanca un inici d’any per oblidar

El 2018 no estava sent l’any ideal de Denis Suárez en l’aspecte futbolístic, i la mala fortuna es va encreuar amb ell per empitjorar la situació. Dimecres, el gallec tornava a gaudir de minuts amb la samarreta blaugrana en la supercopa de Catalunya contra l’Espanyol després de gairebé dos mesos sense comptar per a Valverde. I ho feia com a titular al costat dels futbolistes amb menys participació durant el curs. Junt amb Paco Alcácer, el migcampista gallec va ser dels jugadors més actius de la primera meitat fins que la seva cama esquerra va dir prou, quan el marcador de l’Estadi Municipal de Lleida marcava el minut 43. En una acció desafortunada amb Dídac Vilà, tots dos van caure lesionats sobre la gespa i van haver de ser substituïts.

Les proves mèdiques van confirmar ahir que Denis té una lesió muscular, concretament un trencament fibril·lar a l’adductor de la cuixa esquerra, que el tindrà lluny dels terrenys de joc entre quinze i vint dies. Una notícia que agreuja el mal inici d’any per al jove gallec. Sense oportunitats en l’esquema del tècnic blaugrana des del 17 de gener, quan va ser titular també contra l’equip periquito, en l’anada dels quarts de final de la copa, disputada a Cornellà-el Prat, per a Denis no era un partit d’entrenament més contra l’Espanyol, sinó una revàlida. Després de dotze enfrontaments en què tan sols ha anat convocat tres vegades, la supercopa es presentava com una oportunitat immillorable per sumar els noranta minuts i demostrar la seva qualitat a Valverde. Però una inoportuna lesió el va deixar fora just abans del descans i Christian Rivera, del filial, va entrar en lloc seu.

Una nova oportunitat perduda per l’infortuni de les lesions. Fins a finals de març Denis no rebrà l’alta mèdica i augmentarà així l’ostracisme que havia experimentat durant aquests tres primers mesos. El gallec es perdrà els duels de lliga contra el Màlaga i l’Athletic, i també el transcendental matx de tornada contra el Chelsea. Per sort per al migcampista, després del partit contra el conjunt bilbaí hi haurà una aturada internacional pels partits preparatoris per al mundial de Rússia.

Una setmana més per recuperar-se i tornar a rebre la confiança de Valverde. Però si tenim en compte la competència a la seva posició i que entrem en el tram decisiu de temporada, són poques les oportunitats que li queden, a Denis, d’aquí a final de curs. Amb el títol de lliga al sarró, el gallec podria tenir minuts en els últims partits i veure la llum al final d’un llarg túnel.