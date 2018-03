‘Barça’ també és femení

El Barça va celebrar el Dia Internacional de les Dones amb la jornada És futbol, i és femení, organitzada pel Grup Edelmira Calvetó, amb l’objectiu de reivindicar el protagonisme de la dona tant en el futbol blaugrana, com en la vida social i esportiva del club. De fet, gairebé 40.000 dones són sòcies del club (26% del total) i són més de 800 les esportistes que competeixen, comptant els diversos equips formatius i les seccions amateurs, amb la samarreta blaugrana. Afegint-hi les diferents treballadores que té el club, la xifra supera, de llarg, el miler de dones. En aquest sentit, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, que va ser l’encarregat d’obrir la jornada a l’Auditori 1899 del Camp Nou, va recordar que “l’aposta per l’esport femení és un dels punts del pla estratègic que es va marcar la directiva” i va destacar que actes com el d’ahir, coincidint “amb una jornada de reivindicació”, serveixen també per a “trencar mites i estereotips, fent un homenatge a la dona lluitadora, les que van lluitar i les que lluiten encara per assolir la justícia social”.

Mitjançant una sèrie de ponències, amb diversos convidats de prestigi, es va oferir una visió desacomplexada sobre el futbol femení en tots els àmbits. La primera capitana i la segona capitana de l’equip femení, Laura Ràfols i Marta Unzué, van ser les principals encarregades d’explicar, en primera persona, el pas del món amateur al professionalisme en la primera de les ponències. “Recordo que quan començàvem no teníem ni vestidor propi, amb prou feines hi havia aigua calenta per dutxar-nos”, va comentar la portera blaugrana recordant els inicis del futbol femení al club, a més d’explicar algunes de les dificultats que tenia de petita per jugar en equips formats per nois. De fet, va revelar que va començar a jugar de portera “perquè un dia cap noi s’hi va voler posar”. En aquest sentit, Unzué també va voler destacar alguns dels canvis que s’han esdevingut amb el pas dels anys, però socialment: “Fa temps, per exemple, escoltaves sovint comentaris a la graderia que avui ja no sents.” També el mític exentrenador del Barça femení Xavi Llorens va ser un dels convidats especials i va reivindicar que “això que es recull ara és gràcies al sacrifici de moltes noies, que durant molts anys han treballat moltíssim per arribar on s’ha arribat”.

Precisament una figura clau en el futbol femení, de l’Athletic, perquè va ser l’encarregat de posar-ne en marxa el primer equip, va ser l’actual entrenador del Barça, Ernesto Valverde, que juntament amb el seu homònim en el primer equip femení blaugrana, Fran Sánchez, van oferir la seva visió sobre les diferències i semblances entre el futbol femení i el masculí. El Txingurri va valorar aquella experiència com a “genial, amb els camps plens de gent” i Fran Sánchez va animar la gent “a venir a veure futbol femení, perquè la gent, quan ve, s’hi enganxa”. També es va fer una taula rodona sobre la dona i la medicina en el món de l’esport i una darrera ponència sobre imatge i comunicació en el futbol femení, a càrrec d’Andrea Vilallonga, que va fer somriure tots els assistents, abans que Maria Teixidor, vicesecretària de la junta directiva i actualment l’única dona que en forma part, posés el punt final a la jornada.