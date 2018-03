Valverde: “No em plantejo el partit per fer proves”

Ernesto Valverde ha ofert aquesta tarda la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Màlaga a l’estadi de La Rosaleda (20:45 h). Aquestes són algunes de les impressions més destacades del tècnic blaugrana.

MÀLAGA:

“Mirant l’estadística sabem que en el tram final els equips de la part baixa són equips que treuen més punts perquè juguen al 200%.”

ADVERTÈNCIA RECENT:

“Hem jugat contra Las Palmas, que també estava en llocs de descens i per les circumstàncies que fossin no van poder guanyar”

LESIÓ D’INIESTA:

“Ara està entrenant a part. De moment està fent poques coses, però és aviat per poder avançar si pot estar la setmana que ve [contra el Chelsea].”

PARTIT PER FER PROVES ABANS DEL CHELSEA?

“No m’ho plantejo de així. No és un partit de prova. No ho veig d’aquesta manera.”

DEMBÉLÉ:

“Qualsevol partit és bo per veure un jugador, com el de l’altre dia [Supercopa de Catalunya]. Té un perfil del que n’esperem molt.”

ATLÉTICO:

“Ningú es retira d’una competició ni la dona per perduda fons que això no succeeix.”

CALENDARI

“L’analitzes i acabes amb la mateixa conclusió: Has de guanyar el següent partit.”

ARTHUR:

“A hores d’ara no està amb nosaltres; prefereixo centrar-me en els meus jugadors.”

PODRIA TORNAR NEYMAR?

“Són suposicions que no sabem d’on surten ni on acabaran. No parlem de suposicions.”