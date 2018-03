Amb la tornada dels vuitens de la Champions traient ja el cap en el calendari blaugrana, era previsible que bona part de les preguntes que es van plantejar ahir a Ernesto Valverde fessin referència ja a la gran cita de dimecres contra el Chelsea. De la mateixa manera, també era previsible que el tècnic mantingués el seu discurs habitual en aquestes ocasions i preferís centrar el focus en el partit més imminent, en aquest cas el d’avui a Màlaga. “Ara l’objectiu és centrar-nos exclusivament en aquest partit per no tenir una ensopegada”, va assenyalar, per alertar tot seguit de l’empat imprevist (1-1) registrat fa poc més setmana amb Las Palmas: “El fet de no guanyar suposa que al proper partit hi vas amb més pressió, com va passar l’altre dia a Las Palmas i va suposar que el partit contra l’Atlético adquirís més rellevància.”

Amb aquest plantejament, i interrogat si avui es plantejava fer proves a l’interior esquerre pensant en el Chelsea –la possible baixa d’Andrés Iniesta ho propicia–, va ser contundent: “Mirar-ho d’aquesta manera per a mi seria un error.” “El que em plantejo és un partit per fer proves per guanyar. No és cap partit de prova”, va remarcar Valverde.

Pendents d’iniesta