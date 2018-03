“Arribem bé al partit contra el Chelsea”

El líder no va fallar ahir contra el cuer. Els gols de Luis Suárez i Coutinho van servir per sumar els tres punts a La Rosaleda. L’equip, sense Messi, va aprovar el tràmit contra un Màlaga abocat a baixar a segona divisió. Satisfacció de Valverde pel resultat i per la imatge de l’equip en general: “Quan vas al camp del cuer tothom dona per fet que sumaràs els tres punts, però el partit s’ha de guanyar. Ningú regala res. Hem guanyat, queda una jornada menys i mantenim la distància respecte als nostres perseguidors. És el que volíem.” “Ens hem posat a davant en el marcador i això ens ha facilitat les coses. També amb l’expulsió de Samu tot ha estat més fàcil. Amb un home menys ells s’han posat més endarrere per intentar que els castiguéssim al menys possible i nosaltres hem començat a pensar en el partit de dimecres quan hem vist que teníem el partit controlat.” Valverde va donar descans a homes com Sergi Roberto i Jordi Alba en l’últim quart d’hora de partit pensant precisament en el partit contra el Chelsea. Segons ell, l’equip arriba a punt a la cita: “Arribem bé al partit. Serà un partit difícil. El Chelsea és un equip d’una gran fortalesa i que té jugadors resolutius a dalt, però nosaltres també tenim arguments per passar l’eliminatòria. Serà un partit bonic per a l’espectador.”

Interrogat per l’absència de Messi a causa de la seva paternitat, Valverde va admetre que va ser el delegat Carles Naval qui va trucar-li a primera hora del matí. Ell hi va restar transcendència des de la naturalitat: “L’única cosa que no entrava en els meus càlculs era jugar només amb deu jugadors. Així que li hem buscat un substitut i ja està.” Cent per cent Valverde.