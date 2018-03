Coutinho repeteix contra el Màlaga sis anys després

Hi ha vida sense Iniesta. Primer partit sense el capità i golàs de Coutinho. La lesió del futbolista manxec al bíceps femoral de la cama dreta en l’anterior partit de lliga al Camp Nou contra l’Atlético de Madrid obria ahir les portes de la titularitat a Philippe Coutinho a la banda esquerra i l’exjugador del Liverpool no va decebre. Dimecres el brasiler no podrà ajudar l’equip contra el Chelsea en la Champions, però ahir va ser un dels noms destacats del Barça a La Rosaleda. Valverde ja va reubicar Coutinho a la posició d’interior esquerre el dia de la lesió d’Iniesta –André Gomes va entrar aquell dia per jugar a la dreta–, i ahir va ser l’opció escollida des de l’inici per jugar per aquella banda, actuant això sí en una posició més avançada, amb Dembélé per l’altre costat i Suárez com a referència.

Coutinho es va associar amb assiduïtat amb Luis Suárez en atac i va ser un dels homes clau per generar fluïdesa en la zona de tres quarts de camp endavant. Circulació de pilota i arribada. Molta arribada. Coutinho va fer treballar el porter Roberto en diversos xuts des de fora l’àrea, una de les seves especialitats. El brasiler va provar aquell xut tan característic seu amb rosca al pal llarg de fora cap a dins que va acabar amb premi el dia del Girona, però ahir curiosament el premi va arribar en una acció de pur davanter centre. Golàs de Coutinho contra el Màlaga per fer pujar el definitiu 0-2 al marcador. La seva rematada d’esperó des de l’interior de l’àrea petita, digna del millor 9. Talent pur. Boníssima també l’acció prèvia de Dembélé retallant Chory Castro dins l’àrea gran. El d’ahir és el segon gol de Coutinho en la lliga i es dona la circumstància que ja havia marcat un altre golàs al Màlaga ara fa just sis anys. Va ser amb l’Espanyol, el 25 de març del 2012. Aquell dia el gol de Coutinho va arribar a pilota parada, amb una execució idèntica a la del gol de falta de Messi contra el Girona, per sota la barrera. Cinc gols a la lliga va fer amb l’Espanyol aquella temporada. Està a tres d’igualar la marca.

Al final del partit, valoracions positives: “Estem satisfets per la victòria. Era important sumar avui els tres punts. L’absència de Leo ho dificultava, però hem fet un bon partit. Ell sempre ens fa falta però el naixement d’un fill és una cosa molt especial i hem sabut tirar el partit endavant sense ell. Estic content pel partit que hem fet i lògicament pel gol.”