El brasiler avisa: “Toca estar atents al principi i intentar fer el primer gol” Coutinho serà demà “un aficionat més” i també empenyerà “des de fora”

L’haurà de veure des de la graderia, perquè no pot jugar la Champions amb el Barça, ja que ho va fer aquesta mateixa temporada amb el Liverpool, però demà, Philippe Coutinho serà “un aficionat més” i també empenyerà des de fora en la tornada dels vuitens de final contra el Chelsea. Ahir, a més, el brasiler, que com a red es va enfrontar diversos cops amb els blues tant aquest curs com en els anteriors, va donar algunes de les claus per fer valer l’1-1 aconseguit en l’anada fa tres setmanes a Stamford Bridge i eliminar així els homes d’Antonio Conte. Ho va fer en el marc de la presentació de la divuitena edició del MIC Football, a la sala d’actes de CaixaBank, en què va fer de padrí, juntament amb la també blaugrana Alexia Putellas.

Coutinho, que va participar tres vegades en el MIC i en va sortir campió en totes, els anys 2006 –encara amb el nom de Philippinho en les actes oficials–, 2007 i 2008, va avisar que el del Chelsea “serà un partit dur, ja que ells tenen un gran equip”, però té clar quina ha de ser la consigna a seguir, a més de mostrar la seva confiança que podran superar l’eliminatòria: “Haurem de jugar com sabem, com sempre ho fa el Barça, i estar atents al principi i intentar fer el primer gol. I és clar que guanyarem.”

Més enllà del duel de demà, Coutinho també va aprofitar per opinar sobre altres temes de l’actualitat blaugrana, i en concret de dos compatriotes seus. El primer, Arthur Melo, per qui el Barça s’ha assegurat una opció de compra per al mes de juliol de 30 milions d’euros fixos més 9 en variables. De l’encara migcampista del Grêmio, Coutinho, que com ell mateix va explicar, van coincidir un cop a la selecció brasilera, va assegurar que “és un gran jugador, amb molta qualitat i personalitat al camp, la qual cosa es veu, i també una gran persona fora dels terrenys de joc”. El segon, Neymar Júnior, que està al seu país recuperant-se de la lesió que es va fer fa unes setmanes i de qui s’especula que el seu desig és abandonar el PSG aquest estiu mateix perquè es penedeix d’haver fitxat pel conjunt de la capital francesa. En acabar el partit de dissabte a Màlaga, Ivan Rakitic va dir que veia amb bons ulls un possible retorn del crac brasiler a Barcelona, i ahir va ser Coutinho qui no va amagar que seria una opció que li agradaria: “Penso el mateix. Neymar és un grandíssim jugador, tinc el plaer de jugar amb ell a la selecció i seria molt bo que tornés, és clar que li obrim la porta.”

Deixant de banda hipotètiques operacions de futur, el fitxatge més car de la història del club blaugrana, superant el d’Ousmane Dembélé, també va parlar precisament del francès, que a La Rosaleda li va donar l’assistència del seu golàs d’esperó, i amb qui comparteix l’experiència d’estar vivint els primers mesos com a jugador blaugrana: “Li he de donar les gràcies perquè va ser ell qui va fer tota la jugada. Ja va fer una gran temporada passada al Borussia Dortmund i a poc a poc anem entenent la manera de jugar del Barça i ens hi anem adaptant.”

Per acabar, Coutinho també va recordar el seu pas pel MIC com “una oportunitat de gaudir d’un torneig molt ben organitzat i de poder sortir per primera vegada del Brasil” i va recomanar als nois que hi participen que en gaudeixin amb “alegria i respecte i que estiguin contents al terreny de joc”.

