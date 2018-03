“Espero veure un rival semblant al de l’anada”

L’elevada concurrència a la sala de premsa de la ciutat esportiva sempre és el símptoma previ a un gran partit al Camp Nou. En aquest cas, un de tornada de vuitens de la Champions contra un Chelsea que, segons va destacar Ernesto Valverde, “pot manegar-se en molts registres”. Però amb quin plantejament espera el tècnic blaugrana que afronti el conjunt anglès la cita d’avui a l’estadi? “Espero un rival semblant al de l’anada, amb totes les virtuts i el perill que té”, va respondre ahir quan se li va fer la pregunta. Però Valverde no es va esplaiar gaire a l’hora de fer pronòstics sobre si el Chelsea apostarà per l’ordre defensiu vist en l’anada o bé farà un pas endavant impulsat per l’1-1 registrat a Stamford Bridge. “No sé si ens pressionaran més a dalt o menys”, va comentar, però tampoc se’l va veure capficat per aquesta qüestió ja que vol que sigui el Barça qui marqui el joc: “És clar que el resultat inicial ens serveix, però és difícil que es mantingui fins al final. No ens hem de fixar en el que facin ells, sinó en el que fem nosaltres.”

Valverde és conscient de les dificultats que van tenir els blaugrana per trobar espais en el partit de Londres. “Quan es replega és un equip ben treballat tàcticament i no és fàcil superar les seves línies, però no només per a nosaltres sinó per a qualsevol equip”, va apreciar. Per al tècnic, “no hi ha una fórmula secreta” per trencar aquesta solidesa “més enllà de seguir intentant-ho”.

Una de les incògnites que marquen les hores prèvies al duel és la participació d’Andrés Iniesta, que tot just ahir va rebre l’alta medica de la lesió al bíceps femoral de la cama dreta, després d’accelerar el procés de recuperació. Tot i entrar en la convocatòria, Valverde va mantenir la incertesa respecte si pensa fer-lo jugar d’inici o bé reservar-lo a la banqueta: “Quan hi ha un partit d’aquesta mena el jugador és més procliu a arriscar. Però si el risc és excessiu, llavors cal calibrar el risc”, va reflexionar l’entrenador blaugrana.

Pel que fa a Sergi Roberto, que arrossega un cop a la zona dels isquiotibials rebut en el partit de dissabte passat contra el Màlaga, la seva disponibilitat per demà es dona per assegurada: “Dilluns no va estar en l’entrenament per precaució, però creiem que sí que estarà en el partit”, va comentar l’entrenador blaugrana. De fet, el lateral blaugrana ja va fer la sessió d’entrenament d’ahir a la tarda amb la resta de companys.