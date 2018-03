29 Champions al bombo

Per onzè any consecutiu, el Barça serà un dels protagonistes del sorteig dels quarts de final de la Champions que es disputa aquest migdia a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa). El Real Madrid, el Bayern de Munic, la Juventus, el Manchester City, el Liverpool, la Roma i el Sevilla completen la llista de clubs que continuen endavant en la màxima competició continental, guanyant-se el dret que el seu nom estigui inscrit en una de les vuit boles presents a l’urna. Entre tots ells acumulen 29 títols de la Champions –comptant l’anterior format de la copa d’Europa–; una xifra que reflecteix que arribats a aquest punt del torneig l’exigència és dona per assegurada.

A diferència de les fases anteriors, una vegada s’arriba els quarts ja no hi ha cap condicionant a l’hora d’establir els emparellaments. Es tracta, doncs, d’un sorteig pur, en el qual la incidència en el resultat ja només depèn de l’atzar. Una vegada superat el Chelsea en els vuitens amb el 3-0 de dimecres passat al Camp Nou, els aficionats blaugrana van començar a establir les seves preferències sobre els set possibles rivals. Juntament amb el Barça, tres més parteixen amb l’etiqueta de clars candidats a estar en la final del 26 de maig a l’estadi Olímpic de Kíev. Un d’aquests equips és el Madrid, campió de les dues últimes edicions del trofeu i que a pesar del seu trist paper en la lliga és capaç de treure el millor quan es tracta de la competició europea. Ho va demostrar en els vuitens, desfent-se amb més solvència de l’esperada d’un decebedor PSG. Però també destaquen dos noms més: el Bayern i el Manchester City. El conjunt alemany és un històric i, en conseqüència, la seva competitivitat és dona per entesa. A més, des del retorn del veterà Jupp Heynckes a la banqueta, ha evidenciat una millora reflectida en el seu incontestable domini en la Bundeslliga (té vint punts més que el Schalke, segon en la taula). Jugadors amb l’experiència de Lewandowski, Robben i Ribéry es mantenen com la seva principal amenaça. Pel que fa al Manchester City, s’ha guanyat el dret a estar entre els favorits impulsat per l’empremta de Pep Guardiola. En el seu segon any com a citizen, el tècnic català condueix Otamendi, Silva, Agüero, De Bruynee i companyia cap al títol de lliga –només ha perdut un partit en 30 jornades de la Premier– i ho fa exhibint un futbol que molts coincideixen a apreciar com el més atractiu del continent.

L’altra cara de la moneda la representen la Roma i el Sevilla. A priori tots dos apareixen com els equips més assequibles dels vuit presents en el sorteig. Arribar a aquesta eliminatòria de la Champions ja els suposa un èxit, en especial per al conjunt andalús, que encara assaboreix l’eufòria provocada pel fet d’haver eliminat un il·lustre com el Manchester United en els vuitens després de signar un 1-2 a Old Trafford dimarts passat. Una alegria més que justificada tenint en compte que feia seixanta anys que el club no arribava a quarts de la llavors denominada copa d’Europa. La Roma, al seu torn, en feia deu que tampoc arribava tan lluny. Per aconseguir-ho, es va desfer del Xakhtar Donetsk gràcies a un gol del seu principal artiller, Edin Dzeko, en el duel de tornada.

La llista de quartfinalistes la completen la Juventus i el Liverpool, dos històrics del futbol europeu i amb plantilles capaces de plantejar una eliminatòria dura. En aquest sentit, el conjunt italià i vigent campió d’Europa acredita una competitivitat que ja el va portar a eliminar contra pronòstic el Tottenham, imposant-se 1-2 en el duel de tornada al mític Wembley (amb gols d’Higuaín i Dybala). Un fet que reflecteix l’ofici que atresora l’equip bianconero, botxí l’any passat del Barça en els quarts. Des de llavors, però, els dos conjunts s’han tornat a veure les cares coincidint amb la fase de grups de la present edició de la Champions. Els blaugrana es van imposar 3-0 al Camp Nou, mentre que van aconseguir un empat sense gols al Juventus Stadium. Dos resultats precedents que aporten garanties als de Ernesto Valverde en cas de quedar emparellats novament amb els italians.

Per acabar, el Liverpool vol retornar a les bones èpoques passades impulsat pel caràcter que imposa Jürgen Klopp des de la banqueta i el gran moment de joc de Mohamed Salah. A banda del davanter egipci, Mané i Firmino practiquen un contraatac molt efectiu, com va poder comprovar el Porto en l’anada dels vuitens (0-5 a Do Dragão).