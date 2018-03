Sergi Roberto en queda fora

Julen Lopetegui va tornar a deixar fora de la convocatòria Sergi Roberto per als duels amistosos de la roja contra Alemanya –23 de març a Düsseldorf– i Argentina –27 de març al Wanda Metropolitano. El seleccionador espanyol ja no va convocar el lateral de Reus en la darrera aturada internacional i aquest cop tampoc hi serà, ja que el basc ha escollit Odriozola, de la Real Sociedad. “Preferim comptar amb un lateral específic”, va assenyalar Lopetegui en preguntar-li per l’absència de Sergi Roberto, qui està oferint un nivell molt alt al Barça, però sembla que té difícil ser al Mundial.

Sí que hi seran els blaugrana Piqué, Alba i Iniesta en els dos amistosos que disputaran contra els seus companys Ter Stegen i Messi. A la llista de 24 jugadors del seleccionador espanyol destaca la presència de sis jugadors del Madrid i la novetat del jove Rodri (Vila-real) per substituir Busquets, així com el debut de Parejo i Marcos Alonso, qui va convèncer el tècnic dimecres passat al Camp Nou. Morata és l’altra gran absència.