Ernesto Valverde té senyalat en vermell el partit d’aquesta tarda contra l’Athletic Club, un duel aparentment assequible pel mal moment en el qual es troba el conjunt basc, però vital per arribar amb la màxima tranquil·litat a la darrera aturada de seleccions, i afrontar de la millor manera possible la tempesta final. “Estem en el compte enrere de la temporada. Ens espera un mes d’abril terrible, amb un munt de partits importants en els quals ens ho jugarem tot. Per això és clau sumar els tres punts contra l’Athletic”, va incidir ahir Valverde, que tot i recordar que no es pot pensar en el triplet quan encara no s’ha guanyat res, sí que va admetre que el Barça arriba al tram final en una situació immillorable. “Ser optimista és gratis, però el fet és que a l’estiu hauria signat amb sang estar on estem ara mateix”. Per seguir en aquesta bona situació, però, el Barça haurà de vèncer aquesta tarda un Athletic que arriba al duel ferit en l’orgull, un fet que pel Txingurri augmenta la perillositat dels lleons. “Per a mi serà un duel especial per motius obvis, però sobretot serà un partit molt difícil, ja que l’Athletic és un equip amb esperit que sempre creix en les adversitats. No travessa un bon moment, ja que l’acaben d’eliminar de l’Europa League, però això els fa més perillosos.”

El tècnic, a més, haurà d’afrontar aquest partit amb baixes importants, com la de Luis Suárez, sancionat per acumulació de grogues. “Sabíem que tard o d’hora el perdríem, ja que ja fa uns partits que estava amb quatre targetes grogues. Ens hauria anat molt bé, ja que l’Athletic és un equip que va fort en defensa i Suárez no s’arronsa, però per a aquests casos estan les plantilles”, va afirmar el Txingurri, que també la lamentar la baixa de Busquets. “L’Athletic és un equip que pressiona molt amunt, així que ens hauria anat molt bé un jugador com Busquets, que treu molt bé la pilota des del darrere. És el millor del món en la seva posició i serà complica suplir-lo, però tenim alternatives”. Tot i no voler donar cap pista sobre com suplirà l’absència de Busquets, el més lògic és que Valverde faci jugar en la posició del vallesà Rakitic, per a qui va tenir paraules d’elogi. “Està fent una temporada extraordinària i per a nosaltres és fonamental. Té la capacitat de construir joc, recupera pilotes i té arribada.”

I una tercera baixa, que es va conèixer ahir mateix, és la de Vermaelen, un ensurt, segons va explicar Valverde, que per sort ha estat menys greu del que semblava en un primer moment. “Ens vam endur un bon ensurt, ja que la topada de Thomas amb Cuenca va ser molt forta. Per sort, les proves mèdiques ens van deixar molt més tranquils. Tornarà aviat, com també ho faran Semedo i Denis Suárez. Els necessitarem a tots.”

Tan bon punt acabi el partit d’avui, un bon grapat de jugadors del Barça marxaran amb les seves seleccions, cosa que obligarà Valverde a treballar amb un grup molt reduït. Un dels que es quedaran serà Sergi Roberto, que no ha estat convocat per Lopetegui, una decisió que el Txingurri es va negar a analitzar. “No opinaré, ja que a mi no m’agradaria que Lopetegui valorés les meves llistes de convocats”, es va limitar a dir Valverde, que tampoc va demanar cap tracte especial per als seus jugadors. “Intento posar-me en la pell dels seleccionadors i no ens hem d’oblidar que estan davant de la seva darrera oportunitat per fer proves abans del mundial. No em puc posar a fer recomanacions.”

Compte amb el Roma