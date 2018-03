Deures abans de l’aturada

Després de la brillant classificació de dimecres passat per als quarts de final de Champions, i conegut ja quin serà el proper escull en la màxima competició continental, el Roma, el Barça afronta avui la primera de les deu jornades que queden per al final de lliga. Amb vuit punts d’avantatge respecte al seu immediat perseguidor, l’Atlético de Madrid, el conjunt blaugrana buscarà fer un pas més cap al títol superant aquesta tarda l’Athletic, un equip que arriba al Camp Nou en hores baixes. El triomf permetria mantenir com a mínim aquest avantatge, sense descartar la possibilitat d’eixamplar-lo, ja que els colchoneros afrontaran, ja sabent què haurà fet el Barça, un dels compromisos més complicats que els queden, al camp del Vila-real. Tot plegat, abans de la que serà l’última aturada per compromisos internacionals de la temporada, amb el conseqüent èxode massiu de jugadors blaugrana per les properes gairebé dues setmanes, ja que la lliga no es reprendrà fins al 31 de març amb la visita al Sánchez Pizjuán. Fer els deures avui, doncs, és obligat per poder afrontar amb una mica més de tranquil·litat un mes d’abril que serà duríssim, amb els quarts de final de Champions, l’anada d’unes hipotètiques semifinals i també la final de copa.

Per intentar batre el seu exequip i de fet, el club del seu cor, Valverde no podrà comptar amb dues peces clau, com són Sergio Busquets, lesionat contra el Chelsea i que en té per tres setmanes, ni tampoc amb Luis Suárez, que es perdrà el duel per acumulació de targetes després de veure la cinquena groga la setmana passada a Màlaga. Les baixes se sumen a les ja conegudes de Semedo i Denis, que haurien d’estar a punt amb vista al retorn de la competició, i la d’última hora de Vermaelen, amb un cop al turmell. Sense el belga, Yerry Mina és una de les grans novetats en la convocatòria, formada pels 17 disponibles del primer equip, més el migcampista del filial Carles Aleñá, l’altra gran sorpresa en la llista. El central colombià, d’altra banda, també va rebre ahir la bona notícia de la convocatòria amb la seva selecció per als propers amistosos contra França i Austràlia. Amb els efectius justos, doncs, Rakitic és qui té tots els números per suplir Busquets ja que quan li ha tocat ocupar el seu lloc gairebé sempre ha rendit bé mentre que per rellevar Suárez, el Txingurri té més opcions. La més natural seria la de Paco Alcácer, encara que el de Torrent no és titular des del partit contra el Getafe, fa més d’un mes, que va acabar sense gols. Altres fórmules poden ser la d’un trident format per Dembélé, Messi i Coutinho, que a La Rosaleda ja va actuar d’extrem esquerre, tot i que també podria jugar d’interior. Tot dependrà també de si hi ha més o menys rotacions, tant al mig del camp, on tot fa pensar que Iniesta serà suplent ja que tot i ser titular contra el Chelsea no estava al cent per cent, com en defensa, on tampoc està gens clar que no hi hagi cap canvi, amb Digne com a candidat per donar descans a Jordi Alba, que va acabar el duel de dimecres amb molèsties.

Per la seva banda, l’Athletic afronta el duel al Camp Nou, on ha perdut en les seves tretze últimes visites de lliga, després de dir adeu dijous a l’Europa League a mans de l’Olympique de Marsella, oferint una pobra imatge. Amb tres derrotes seguides a domicili en el campionat –sense marcar– i més de tres mesos sense guanyar lluny de San Mamés també en la lliga, al conjunt de Ziganda, que no està convencent en aquesta primera temporada com a relleu de Valverde, li queden, doncs, pocs al·licients fins a final de temporada. I és que per baix no ha de patir i per dalt té molt complicat lluitar per les places que donen accés a Europa, tret d’un canvi dràstic en aquestes últimes deu jornades. De totes maneres, els lleons, sense Mikel Rico ni Yeray, lesionats juntament amb Muniain, baixa des del mes de setembre, buscaran iniciar avui aquesta reacció que donaria una mica d’aire a Ziganda.