L’Atlético punxa i el Barça ja té 11 punts d’avantatge

El Barça té la lliga coll avall. La victòria contra l’Athletic, combinada amb la derrota de l’Atlético de Madrid al camp del Vila-real (2-1) fan que l’avantatge dels de Valverde passi de vuit punts a onze, quan falten només nou jornades per al final del campionat. L’Atlético dominava 0-1 (gol de penal inexistent de Griezmann) però ha rebut l’empat en el minut 82 i el gol de la derrota en temps afegit.

Tot això, hores més tard que el Barça shagi imposat amb molta claredat a l’Athletic Club en un partit que hauria pogut acabar amb una golejada d’escàndol si els pals i Kepa no ho haguessin impedit en una primera meitat espectacular. Al final, però, els gols de Paco Alcácer i de Leo Messi han estat suficients per sumar una nova victòria que referma els de Valverde en el liderat de la lliga just abans de l’aturada.

Valverde ha fet algun retoc en l’equip obligat per les baixes. La defensa ha estat la titular però al mig del camp ha donat descans a Iniesta, que ha deixat el seu lloc a Coutinho i en el lloc del lesionat Busquets ha jugat Rakitic, acompanyat per Paulinho. Al davant, Dembélé s’ha mantingut en l’onze juntament amb Messi i Paco Alcácer, que ha reemplaçat el sancionat Luis Suárez.

El Barça ha estat molt superior a l’Athletic, que ha intentat pressionar amunt però sense encert. Liderats per un Messi sublim, els blaugrana han encadenat ocasions però només n’han pogut materialitzar dues. El primer gol l’ha fet Paco Alcácer després d’una bona passada enrere de Jordi Alba mentre que en el segon Messi ha superat Kepa amb un xut ajustat des de la frontal. En el primer temps Coutinho ha enviat dues pilotes al travesser mentre que Paulinho també ha topat amb el pal en un xut ajustat. En la lliga el Barça ja ha enviat la pilota al pal en 29 ocasions. Dembélé, actiu, també ha disposat d’una ocasió molt clara però Kepa li ha aturat el xut.

L’Athletic ha millorat en el segon temps, ha estat més intens mentre que el Barça s’ha relaxat massa, confiat en la gran superioritat exhibida en el primer temps i l’avantatge en el marcador. Ziganda ha buscat ficar-se en el partit fent entrar Williams i Aduriz però Valverde ha respòs fent sortir Iniesta per Dembélé i Aleix Vidal per Paco Alcácer. I quan quedaven cinc minuts pel final també ha retirat Coutinho per André Gomes. En aquesta segona meitat les ocasions han escassejat i el marcador no s’ha mogut.