Enèsima mostra de solidesa

Ernesto Valverde va destacar la solidesa defensiva com un dels “secrets” de la gran temporada del Barça i les xifres no fan altra cosa que donar-li encara més la raó, ja que amb la d’ahir, ja són un total de 18 jornades, de les 29 que s’han disputat, les que han acabat amb el conjunt blaugrana deixant la porteria a zero. La feina de tot l’equip està sent clau en totes les competicions, com s’ha vist des que va començar el curs.

Els últims partits de fet, en són una altra bona prova, ja que tant l’Atlético de Madrid, com el Chelsea i ahir l’Athletic, van arribar força a l’àrea sobretot en les segones parts, sense poder enderrocar, però, el mur que ha construït Ter Stegen amb l’ajuda inestimable dels seus companys, començant per una rereguarda amb dos pilars fixos a l’eix, com Piqué i Umtiti, i seguint per la resta de jugadors. Ahir de fet, i tot els intents del conjunt basc després del descans, l’alemany va viure un partit més aviat plàcid.

Comptant també el del Màlaga, ja són quatre partits consecutius, entre lliga i Champions –cinc amb la supercopa de Catalunya, que va acabar sense gols i amb triomf en els penals–, que el Barça no encaixa cap gol. L’últim, va ser el del penal que només Mateu Lahoz va veure al camp de Las Palmas. I per trobar l’últim cop que els blaugrana han encaixat més d’un gol, cal mirar més de dos mesos enllà, a Anoeta (2-4). Amb tot, Ter Stegen només ha encaixat 13 gols en aquestes 29 jornades disputades i després de la jornada d’ahir, ja ocupa la primera posició en la lluita pel trofeu Zamora, ja que el porter de l’Atlético, Jan Oblak, va encaixar dos gols a Vila-real, és a dir, un total de 14 en la lliga. Fins fa poques setmanes, l’eslovè liderava amb autoritat la llista de porters menys golejats però amb la diana encaixada al Camp Nou i les d’ahir, veu com l’alemany l’ha avançat i se situa ara com el màxim favorit per endur-se el que seria el seu primer Zamora. Si ho fa, rellevaria en el palmarès precisament Oblak, que ho ha estat les dues últimes temporades.