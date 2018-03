Una última aturada amb el clar objectiu de tornar sans

Com sempre que hi ha una aturada per compromisos internacionals, el vestidor del primer equip del FC Barcelona queda completament buit. L’èxode és massiu. I en aquesta última aturada això no ha estat pas una excepció. En total han marxat amb les seves respectives seleccions fins a setze jugadors, i s’han quedat només a Barcelona els lesionats Busquets, Denis Suárez i Semedo i els que no han entrat en els plans dels seus seleccionadors, que són Sergi Roberto, Aleix Vidal i Paco Alcácer. Sorprèn, en el cas de Julen Lopetegui, que hagi deixat fora de la convocatòria Roberto, l’indiscutible lateral dret del líder de la lliga i un dels futbolistes en millor estat de forma.

La resta de jugadors han marxat amb un objectiu claríssim, que no és cap altre que tornar sans i estalvis dels partits. El tram decisiu del campionat és a la cantonada i Ernesto Valverde necessitarà tots els seus homes en perfectes condicions. En la lliga ja s’està en el compte enrere per ser campions, en la Champions s’han d’afrontar els quarts de final contra el Roma i a finals d’abril, el dia 21, hi ha la final de la copa del Rei contra el Sevilla al Wanda Metropolitano. En aquest aspecte, hi ha una dada molt positiva, i és que només dos jugadors hauran de fer viatges fora d’Europa; Rakitic, als Estats Units, i Luis Suárez, a la Xina.

El migcampista croat, que està en un gran moment de forma, jugarà contra la selecció del Perú a Miami el dissabte (01:00 h) i contra Mèxic a Houston el dimecres 28 (04:00 h). Luis Suárez, per la seva banda, jugarà contra la República Txeca el divendres 23 (12:30 h) a Nanning (Xina) i la final o la final de consolació, el dia 26. Un dels aspectes més rellevants d’aquesta aturada és que diversos jugadors del Barça s’enfrontaran entre ells en partits que, a priori, han de ser de gran nivell. El dia 23 hi ha un amistós entre Espanya i Alemanya que es juga a Düsseldorf que tindrà com a protagonistes Ter Stegen, Piqué, Alba i Iniesta. El mateix dia, França, amb Umtiti, Digne i Dembélé, s’enfronta a París a la Colòmbia de Yerry Mina. El divendres 23 també hi ha un Rússia-Brasil amb Coutinho i Paulinho que es juga a Moscou, un Portugal-Egipte a Zuric (Suïssa) on participa André Gomes, l’Holanda-Anglaterra amb Cillessen a Amsterdam i l’Argentina-Itàlia amb Messi i que es juga a Manchester.

El dilluns 26 es tornen a enfrontar dos companys d’equip perquè hi ha un Portugal-Holanda, amb André Gomes i Cillessen que es juga a Carouge (Suïssa). Els partits més interessants, però, es juguen un dia més tard, el 27, perquè hi ha un Espanya-Argentina a Madrid amb Piqué, Alba, Iniesta i Messi, i un Alemanya-Brasil a Berlín amb Coutinho, Paulinho i Ter Stegen. El mateix dia també es disputen el Rússia-França amb Dembélé, Digne i Umtiti a Sant Petersburg, el Bèlgica-Aràbia Saudita a Brussel·les, i el Colòmbia-Austràlia a Londres amb el defensa Yerry Mina.