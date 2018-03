La gran decisió

Com va anunciar, ha de prendre una decisió abans del 30 d’abril

Primer van ser Víctor Valdés i Carles Puyol, aquest segon per lesió, després Xavi Hernández. Ara, quan acabi la temporada, el barcelonisme pot perdre un altre dels seus referents. Un altre dels jugadors a qui ha vist créixer, formar-se a la Masia i triomfar al primer equip formant part del millor Barça de la història, l’actual capità, Andrés Iniesta.

Després d’eliminar el Chelsea, s’esperava que el de Fuentealbilla expliqués l’esforç que havia fet per recuperar-se d’una lesió muscular i poder ajudar l’equip a superar els vuitens de final de la Champions. L’alegria per la classificació i els grans minuts que va fer el capità es van tornar preocupació minuts després que acabés el partit. Iniesta va obrir la porta a deixar el Barça a final de curs, aclarint que ha de prendre una decisió abans del 30 d’abril. Així ho va acordar amb el president, Josep Maria Bartomeu, quan va renovar el seu contracte durant el mes d’octubre de l’any passat. El club i el jugador van quedar lligats de per vida, però a final de cada temporada el futbolista té la llibertat de decidir la seva continuïtat.

Diumenge, contra l’Athletic, el públic del Camp Nou li va deixar molt clar que no vol que marxi. Quan va entrar al camp, l’afició va cantar allò de: “Iniesta te queremos, Iniesta quédate.” També hi van dir la seva l’entrenador, companys i portaveus destacats del club. Tots volen que es quedi, però respectaran la decisió del capità. “Tothom vol que es quedi i jo també. Tenim una gran persona al vestidor, un gran líder. Sabem que ens ajuda cada vegada que és al camp i que pot marcar diferències en qualsevol moment. A veure què decidirà”, deia Marc-André ter Stegen. “Andrés sap que l’estimem molt i que voldríem que es quedés sempre. Hi deu estar donant voltes. El que decideixi estarà bé i serà acceptat per tothom”, explicava Guillermo Amor. “Encara no ha dit que vol marxar. Sabem el que ens aporta i tothom el vol tenir. Tots volem que es quedi per sempre”, puntualitzava Ernesto Valverde.

Pressionat pels de dins i també pels de fora, la veritat és que Andrés Iniesta està al davant de la gran decisió. Asseguren des del seu entorn més íntim que encara no ha pres una decisió definitiva i que tot pot passar, però la possibilitat que marxi sembla més gran que la de quedar-se, una opció que es va començar a plantejar per primera vegada la temporada passada. No era tan protagonista com volia amb Luis Enrique. L’asturià el feia descansar en molts partits, i Iniesta sempre ha tingut molt clar que vol ajudar l’equip des del terreny de joc, que quan vegi que no ho pot fer, plegarà. A més, no s’acabava de posar d’acord amb el club per renovar un contracte que acabava el 2018. Per primera vegada, va veure que potser no es complia el seu somni d’acabar la carrera al club al qual va arribar amb 12 anys. Es va moure i li van arribar ofertes importants. Des de la Xina i des dels Estats Units. Però l’arribada d’un nou entrenador i l’entrada en escena del president Bartomeu en les negociacions del nou contracte van fer que el de Fuentealbilla optés per la continuïtat. La decisió, però, només quedava aparcada. Iniesta volia veure quin rol tindria amb Ernesto Valverde i així es va decidir en el nou contracte que es va signar el mes d’octubre passat. Un contracte únic, en què el capità renovava de per vida, amb la possibilitat de trencar-lo a final de cada temporada. Un contracte que és una mostra total de confiança entre les dues parts.

I ara Iniesta està en aquest punt. Davant la gran decisió. El migcampista té importants raons per continuar. Valverde l’ha tornat a convertir en protagonista. El dosifica, però és important, un dels homes més destacats de la temporada blaugrana i indiscutible en l’onze titular. Se sent còmode en el seu rol i disfruta al costat de Messi, amb qui té una excel·lent relació. Veu també que l’arribada de Valverde ha tornat a fer molt competitiu l’equip i que, amb ell de protagonista al terreny de joc, tornarà a guanyar títols.

Els dubtes són per altres raons. Pensa que potser seria bo marxar aquesta temporada que s’espera que sigui d’èxit per a l’equip. Que millor marxar guanyant títols i sent protagonista al camp, perquè també sap que el club ha portat i ha aparaulat substituts que li podrien restar protagonisme en el futur. I després hi ha el fet que algunes d’aquelles ofertes que li van arribar la temporada passada es mantenen. En té tres o quatre de la Xina i una de l’ MLS i alguna és d’aquelles que no es poden refusar. I més quan s’està en la part final de la carrera futbolística. N’hi ha una que supera els 30 milions d’euros nets per temporada. A més, li assegura el bon funcionament de les bodegues de vi que té a Fuentealbilla, amb una compra d’ampolles l’any molt gran.

Iniesta té poc més d’un mes per acabar de decidir-se. Sembla que marxarà i ja va començar a preparar els barcelonistes després del partit contra el Chelsea. El club ja està preparat per si perd el capità. Va fitxar en aquest mercat d’hivern Coutinho i també té un acord amb el Grêmio per incorporar Arthur, que podria arribar aquest estiu o l’hivern que ve, també depenent de la decisió d’Iniesta. Dos jugadors semblants a l’estil d’Iniesta. Mai iguals. Perquè mai n’hi haurà un altre com Don Andrés.