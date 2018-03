L’esport recorda Cruyff en el segon aniversari

És impossible oblidar Johan Cruyff, perquè les llegendes, els mites, no s’obliden mai. L’holandès va canviar el futbol, i ho va fer per sempre mes. Primer, sobre la gespa, i anys més tard, des de la banqueta del Barça, Cruyff es va convertir en un mite de l’esport mundial en modernitzar l’art de la pilota. Ahir, el món de l’esport va commemorar la seva figura, en el segon aniversari de la seva mort, provocada per un càncer de pulmó.

El seu compte personal de Twitter, gestionat actualment per Cruyff Management i dedicat a recordar la seva figura, va compartir un vídeo que es va fer viral, en què s’insta a recordar “el noi, l’alegria [...] el líder, l’entrenador, el pare, l’amic”.

Les xarxes socials també van ser el lloc escollit pel Barça, per recordar la figura d’un dels seus entrenadors de més èxit de la història. “Dos anys sense Johan Cruyff. Sempre en el nostre record”, va piular el club blaugrana, i va adjuntar una fotografia en blanc i negre de l’etapa de l’holandès com a jugador. També l’expresident del Barça Joan Laporta, amic personal de l’holandès, va recordar la seva mort amb un simple tuit: “Johan”.

L’excapità del Barça Xavi Hernández, actualment jugador de l’Al-Saad, va recordar Cruyff en el seu nou compte d’Instagram. Amb una fotografia dels dos durant un acte de la Fundació Cruyff, el de Terrassa va escriure: “Dos anys sense el mestre. El teu llegat perdurarà per sempre. Gràcies per tot, Johan.” Una altra llegenda del Barça, igual que Cruyff i Xavi, va recordar també la figura de l’exfutbolista i extècnic holandès. Ronald Koeman, l’heroi de Wembley amb el dream team de Cruyff, va penjar una fotografia seva amb el seu exentrenador al Barça amb el text: “Et vam perdre, però no t’oblidarem mai.” I alguns jugadors més joves, com Sergi Roberto i Bojan, i el capità Andrés Iniesta, també van tenir un moment de record per a Cruyff, recordant també la tasca de la fundació de l’holandès. També el jugador de pàdel Fernando Belasteguín, patró de la Fundació Cruyff, va recordar la tasca social.

Fills i ‘fills’