Messi ja s’entrena, tot i que no està clar que jugui demà

Dissabte es va quedar al gimnàs de l’hotel fent treball de recuperació i no es va entrenar per les molèsties a l’adductor de la cama dreta que li van impedir participar també en l’amistós de divendres a Manchester contra Itàlia, però ahir, Leo Messi ja es va deixar veure sobre la gespa de Valdebebas i es va exercitar amb aparent normalitat amb els seus companys de la selecció argentina.

La morbosa imatge del crac blaugrana entrenant-se a la ciutat esportiva de l’etern rival, el Madrid, es va fer, doncs, realitat. I pel que es va poder observar, Messi no es va ressentir de les molèsties ja que en els aproximadament vint minuts que la sessió preparatòria es va celebrar a porta oberta, va fer els exercicis físics amb la resta del grup i després també va participar en els tradicionals rondos amb normalitat. En aquest sentit, el deu blaugrana sembla estar en condicions d’enfrontar-se a la selecció espanyola, en l’amistós que s’ha de disputar demà a l’estadi Wanda Metropolitano (21.30 hores). De fet, en declaracions al diari argentí Olé, un testimoni d’excepció que va poder seguir la totalitat de l’entrenament, el seleccionador argentí de bàsquet, Sergio Hernández, va afirmar que va veure Messi en plena forma: “Jo l’he vist molt bé. No estic acostumat a veure’l sempre, però per mi, semblava Michael Jordan. Volava. Ha fet tot l’entrenament, ha marcat gols i la veritat és que li he vist fer de tot.” Paraules tranquil·litzadores per a la parròquia tant argentina com blaugrana, encara que això no assegura la seva presència per al duel de demà contra la roja. I és que si una cosa tenen clar tant Messi, com el cos tècnic de l’albiceleste, amb Jorge Sampaoli al capdavant, és que no correran cap mena de risc que pugui comportar una lesió, quan queden menys de tres mesos per al mundial i en un tram final de temporada en què el conjunt blaugrana encara aspira a guanyar tots els títols. Prudència, per davant de tot, com ja va destacar divendres el mateix Messi, en recordar que va preferir “esperar per a tot el que ve”.

Avui, la selecció argentina tornarà a entrenar-se a Valdebebas, en una nova oportunitat per comprovar l’estat físic de Messi i per tenir més pistes de si jugarà o no l’amistós de demà en un escenari, el Wanda Metropolitano, que els de Sampaoli només trepitjaran per enfrontar-se al combinat de Julen Lopetegui i als que són alguns dels seus companys al Barça, com Piqué, Iniesta i Jordi Alba.

Dos gols contra ‘la roja’