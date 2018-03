Sampaoli, rendit a Messi

El seleccionador argentí, Jorge Sampaoli, va confirmar que Leo Messi està en condicions de participar en el partit contra Espanya i es va desfer en elogis cap a ell: “És impossible ensenyar-li res, estem en un lloc on és inabastable.” Sampaoli, com ja han dit molts altres entrenadors que han dirigit Messi, considera que la seva feina és generar-li el millor entorn perquè pugui gaudir jugant. “A Leo se l’ha d’entendre i provocar que el seu estat de confort sigui l’òptim, construir un equip que estigui relacionat amb aquesta història. Hem d’establir aquesta harmonia que necessita el millor jugador del món, un entorn que sigui favorable per a ell”, va dir.

D’altra banda, Messi, en declaracions a Fox Argentina, va admetre que el mundial de Rússia podria ser l’última ocasió per guanyar un mundial: “Sempre pensem que serà l’última oportunitat per ser campions del món. Se’n va una generació important i canviaran molts jugadors, ens la prenem com una bona oportunitat. Tant de bo Déu em doni un mundial, estem molt il·lusionats.” Messi va agrair els elogis de Sampaoli però també va remarcar que sense ell l’equip argentí també té molt potencial i que el que cal “és reforçar la idea” de cara al mundial de Rússia.

Messi també va assegurar que es troba en un gran moment de forma. “Em sento espectacular, haig de jugar d’una altra manera al Barcelona i com més jugo millor em sento. El meu cos s’ha adaptat a jugar cada tres dies, malgrat el risc de lesionar-me, encara que jugo sense por de les possibles desgràcies”, va assegurar.