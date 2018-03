L’antídot de Valverde, a prova al Pizjuán

El Barça tanca avui el mes de març. Ho farà contra el Sevilla de Montella, el mateix rival del proper dia 21 d’abril en la final de copa, però aquest cop al Sánchez Pizjuán, després de l’enèsima aturada de la lliga per compromisos internacionals, i just quatre dies abans de rebre el Roma de Di Francesco al Camp Nou en l’anada dels quarts de final de la Champions. Pel potencial del rival i pel context del calendari, el partit d’avui suposa una bona prova per avaluar l’estat real del líder just a les portes del tram decisiu de la temporada.

El Pizjuán sempre resulta un escenari incòmode, però el Barça arriba a la cita amb 30 punts més que els andalusos, com a clar dominador de la competici, i amb la voluntat clara de mantenir els 11 punts d’avantatge respecte a un Atlético de Madrid que rep demà el Deportivo de la Corunya. El Barça vol aquesta lliga, i la vol lligar com més aviat millor. A només nou jornades del final de la competició, l’equip continua encara invicte i ni tan sols el ja clàssic i temut virus FIFA ha fet desviar el Barça del seu camí cap al títol en cap de les tres aturades anteriors. Ernesto Valverde té l’antídot, i aquest equip sembla immune a qualsevol virus. El balanç de l’equip en els tres precedents anteriors, impecable: maneta contra l’Espanyol en el derbi (5-0) en la primera aturada del mes de setembre, empat valuosíssim al Wanda Metropolitano contra l’Atlético (1-1) en la segona aturada del mes d’octubre i victòria plàcida en la visita a Butarque contra el Leganés (0-3) en la tercera. Lluny queden els fantasmes d’altres temporades, en què un partit postaturada per seleccions era sinònim de dubtes i de possible pèrdua de punts.

Si l’equip guanya aquest vespre a Sevilla, el Barça de Valverde millorarà els números de les dues últimes temporades de Luis Enrique a la banqueta pel que fa a punts guanyats en partits immediatament posteriors a una aturada per seleccions. El Barça de Valverde ha sumat 7 punts de 9 possibles en aquest sentit i aspira a fer un 10 de 12. Cinc punts, en canvi, va perdre el Barça de Luis Enrique la temporada passada en aquestes circumstàncies: empat a casa contra el Màlaga (0-0) en l’aturada del mes de novembre i derrota sonada contra l’Alavés (1-2) també al Camp Nou en l’aturada d’aquell mes de setembre. La temporada anterior, la 2015/16, el Barça també va perdre en el retorn a la lliga després de l’aturada del març-abril. Va ser en el clàssic al Camp Nou (1-2). La temporada 2014/15, la primera de Luis Enrique, l’equip va signar un magnífic 12 de 12, amb ple de victòries contra l’Athletic (2-0), l’Eibar (3-0), el Sevilla (5-1) i el Celta (0-1).