“Guanyar a Sevilla suposaria acostar-nos molt al títol”

El “terrible” mes d’abril, com l’ha qualificat Ernesto Valverde més d’una vegada, ja és a la cantonada, i s’hi enceta un autèntic carrusel de partits vitals en què el Barça es jugarà tota la temporada. I el primer port de categoria especial és el d’aquest vespre, en què el conjunt blaugrana visita el Sánchez Pizjuán, on l’espera un Sevilla que dimarts té un duel històric contra el Bayern de Munic, un condicionant que Valverde no creu que alteri gaire el plantejament de Montella. “Mirant el que ha fet darrerament, no m’espero un Sevilla amb gaires rotacions. El Girona i el Betis estan a prop seu en la taula, així que aniran a totes”, va afirmar el Txingurri, que malgrat els onze punts d’avantatge respecte de l’Atlético de Madrid, no vol ni sentir a parlar de relaxació. “No especularem en cap partit, a banda que considero que el duel del Pizjuán és vital. Guanyar a Sevilla suposaria acostar-nos al títol, ja que després ens quedaran cinc partits a casa i tres a fora. Ha arribat l’hora de certificar en un mes tot el que hem fet fins ara.” El problema, és clar, és que amb tants partits vitals consecutius el marge per fer rotacions s’escurça, i més encara en un equip en què els problemes físics es comencen a acumular. Valverde, però, va mirar ahir de treure importància a aquest tema. “Els problemes físics sempre preocupen, però tinc prou jugadors per afrontar el tram final amb garanties. A més, en aquest moment del curs el més important és la mentalitat de l’equip. Quan ho pots guanyar tot trobes l’energia que cal.”

L’estat físic de Messi