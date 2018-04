Un equip que no es rendeix

“Hem demostrat molt d’orgull. Hem tornat a tenir un resultat en contra i l’hem igualat i això certifica que l’equip està fort.” Són les paraules de Luis Suárez, un cop acabat el partit de dissabte al Sánchez Pizjuán, on juntament amb Messi va ser un dels artífexs, amb el gol que permetia escurçar distàncies, de la reacció agònica que va protagonitzar el Barça i que li va valer per sumar un valuós punt i mantenir la condició d’invicte en aquesta lliga.

És, sense cap mena de dubte, la vegada que el conjunt de Valverde ha estat més a prop de tastar la derrota en les 30 jornades disputades, ja que quan faltaven només tres minuts encara perdia 2-0 i amb més encert, el Sevilla hauria liquidat el duel molt abans, però com va recordar el davanter uruguaià, no és, ni de bon tros, el primer cop que els blaugrana s’han vist obligats a remar amb el resultat en contra. I és que des que ha començat el campionat, ja són nou els partits en què el Barça ha vist com el rival marcava primer. Dels nou, n’ha acabat guanyant quatre i n’ha empatat cinc. És a dir, disset punts sumats després d’anar perdent.

La primera remuntada blaugrana va arribar aviat, en la quarta jornada, al camp del Getafe, on els gols dels dos jugadors que havien entrat en la segona part, Denis i Paulinho –el del brasiler quan faltaven 6 minuts– van capgirar un 1-0 en contra. Quatre jornades més tard, una diana de Luis Suárez també en els últims minuts (82’), va permetre empatar al Wanda Metropolitano i el mateix va passar cinc jornades després a Mestalla, on Jordi Alba, també en el minut 82, va fer el gol de l’empat. El primer partit al Camp Nou en què el rival va marcar abans va ser contra el Celta, i tot i que aquell dia el Barça va capgirar el 0-1 en contra amb gols de Luis Suárez i Messi, només va poder empatar, ja que Maxi Gómez va fer el 2-2 definitiu quan faltaven 20 minuts.

Ja aquest 2018, el Barça no va trigar a haver de remuntar un partit. Semblava que el fantasma d’Anoeta tornaria a fer de les seves quan Juanmi va establir el 2-0 per a la Real Sociedad cap a la meitat de la primera part, però les dianes de Paulinho, encara en els primers 45 minuts, Luis Suárez per partida doble i Messi van tombar els donostiarres. Més complicada va ser la remuntada a casa contra l’Alavés, que manava quan faltaven menys de 20 minuts. Un altre cop Luis Suárez i Messi, de falta, van aparèixer per capgirar un resultat advers. Contra l’Espanyol a Cornellà-el Prat i per segona jornada seguida, el Barça també anava perdent, fins que Piqué, vuit minuts abans del final, va fer el gol de l’empat i va silenciar els periquitos, que ja cantaven victòria. Abans del duel de dissabte a Sevilla, l’anterior cop que el Barça va haver de remuntar va ser al Camp Nou contra el Girona, que va marcar en el minut 3 de joc. L’alegria els va durar poc, als de Machín, ja que els blaugrana van empatar ràpid i van acabar golejant (6-1) amb hat-trick de Suárez i doblet de Messi inclòs. Va ser la mateixa setmana en què en la Champions, el Barça ja havia igualat un resultat advers a Stamford Bridge (1-1 amb gol de Messi).

Últims minuts prolífics