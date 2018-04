Valverde, pendent de Sergio

Resolta la incògnita Messi, ara el gran nom propi de la infermeria blaugrana continua sent el de Sergio Busquets. Just avui es compleixen vint dies de la fractura a la falange del cinquè dit del peu dret que es va fer en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions al Camp Nou contra el Chelsea. Els serveis mèdics del club van diagnosticar un període estimat de baixa d’unes tres setmanes i la sessió matinal que farà avui l’equip a porta tancada servirà de test per al mateix futbolista. L’entrenament d’avui i també el de demà serviran de banc de proves. El jugador vol jugar dimecres contra la Roma i fins i tot podria meditar sotmetre’s a una infiltració, però serà en els propers dos dies quan es tindrà una resposta definitiva segons quines siguin les sensacions del futbolista.

Sergio s’ha perdut fins ara amb el Barça els partits de lliga contra l’Athletic (2-0) i el Sevilla (2-2), i els dos amistosos de preparació per al mundial de Rússia que va jugar Espanya, contra Alemanya (1-1) i l’Argentina (6-1).