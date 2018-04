Noms del Camp Nou i l’Olímpic

24 de novembre del 2015. Camp Nou. Fase de grups. Barça-Roma, 6-1. Doblets de Messi i Suárez, i gols de Piqué i Adriano. Molts culers recordaran l’últim precedent entre el conjunt blaugrana i el giallorosso. Més complicat potser resulta recordar l’autor del gol de l’honor de la Roma [Dzeko] i el nom de l’home que li va fer l’assistència. És nascut a Meaux, ara viu a plaça Catalunya i el va tocar de prop la tragèdia de l’atemptat de la Rambla. Premi. Lucas Digne. L’internacional francès té clavat en la memòria aquell partit. No cada dia et toca mirar de frenar Messi. Digne és un dels pocs futbolistes que han militat en tots dos clubs i que saben què és jugar contra el Barça defensant la samarreta de la Roma. També Seydou Keita, el primer fitxatge de l’era Guardiola, i Iago Falqué, ara al Torí, van jugar aquell partit d’ara fa tres anys defensant la samarreta del conjunt italià. Tots tres pertanyen al selecte club de futbolistes i tècnics [9] que formen part de la història del FC Barcelona i de l’AS Roma.

Digne no podrà repetir. La lesió que es va fer amb França en l’última aturada per seleccions li impedirà retrobar-se amb Dzeko o Florenzi. Qui sí formarà part de la llista de Valverde per demà és Vermaelen. El belga també va jugar aquell partit del 2015 fent parella amb Piqué. La temporada següent seria ell qui jugaria a l’Olímpic de Roma com a cedit. 12 partits, va jugar Thomas Vermaelen en el seu únic curs allà (2016/17). Més protagonisme va tenir Digne l’any que va estar cedit pel PSG: 41 partits el curs 2015/16. Keita va estar-hi un pèl més: una temporada i mitja (2014-16) després del seu pas pel futbol xinès i pel València.

Digne no és l’únic que ha fet el viatge Roma-Barcelona. El precursor va ser Zoltan Czibor. D’Hongria a Roma fugint de la guerra freda i de Roma a Barcelona, on l’esperaven dos bons amics com Kubala i Kocsis en aquell Barça meravellós de finals dels 50 i principis dels 60. També Ludovic Giuly, un dels herois de la final de París del 2006, va jugar a la Roma. 4,5 milions d’euros va percebre el Barça pel seu traspàs al conjunt italià, la mateixa quantitat que per la venta del paraguaià Tonny Sanabria, ara al Betis, el 2014, quan va decidir deixar el Miniestadi per l’Olímpic. Bojan Krkic, ara a l’Alavés, va jugar a la Roma el curs 2011/12 i va marcar 7 gols en 37 partits. Allà va coincidir amb Luis Enrique, en la primera gran aventura de l’asturià a les banquetes del futbol europeu, abans de guanyar-ho absolutament tot amb el Barça. Ell, Helenio Herrera i Lluís Miró són els tres únics tècnics que han estat a totes dues banquetes. El cercle el tanca un il·lustre: Pep Guardiola. El millor tècnic de la història del Barça va jugar mitja temporada (2002) a l’Olímpic a les ordres de Capello. Tan sols 5 partits. Un petit parèntesi emmarcat en la seva etapa al Brescia. Eren els últims capítols d’un dels herois de Wembley 92. Allà moria un futbolista. El Pep entrenador trucava a la porta.