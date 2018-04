“No vaig veure tanta diferència entre nosaltres i el Barça. Allà vam tenir mala sort”

El futbolista belga Radja Nainggolan, que es va quedar finalment fora del partit del Camp Nou en l’anada dels quarts de final de la Champions, ha estat l’encarregat d’atendre aquest matí a la premsa, conjuntament amb Di Francesco. Nainggolan serà demà titular. Aquestes han estat algunes de les seves respostes en la prèvia:

“La veritat és que no vaig veure tanta diferència en el partit del Camp Nou entre nosaltres i el FC Barcelona com podria indicar el marcador final. Crec que vam tenir mala sort en accions puntuals”.

“En el partit d’anada vam tenir ja algunes oportunitats clares però només en vam concretar una [Dzeko]. Veurem com va demà el partit però hem d’estar bé davant de porteria. Això serà bàsic”.

“Contra el Bolonya ja vaig tenir algun problema. El partit del Camp Nou vam considerar que era millor no forçar perquè no estava al cent per cent. Ara ja estic bé”.