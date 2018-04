Que no hi hagi cap ensurt

Després de saber que té el títol de lliga més a prop, el Barça vol ratificar avui a Roma la seva classificació per a les semifinals de la lliga de campions. Els d’Ernesto Valverde tenen un peu i mig a la penúltima fase després del contundent 4-1 de l’anada, i només han de continuar en la línia que van encetar després d’aquella llunyana supercopa per confirmar la classificació. Els blaugrana haurien de rebre un mínim de tres gols, que han encaixat aquest mateix nombre de gols en nou partits que ha disputat aquest curs en competició europea. De fet, només en un partit l’equip de Valverde ha rebut tres gols aquesta temporada, en aquella supercopa contra el Real Madrid. Des d’aquell moment, el creixement de l’equip ha estat espectacular, sent no només letal en zona ofensiva, sinó també més que fiable en zona defensiva, havent encaixat només 16 gols en els 31 partits de lliga disputats. És cert que Ter Stegen ha rebut quatre gols en els tres últims partits i que l’alemany ha hagut d’intervenir més que de costum. Però també ho és que Sergio Busquets no ha estat al terreny de joc. Si Messi és el desequilibri d’aquest Barça, Busquets és l’equilibri. Amb ell a la gespa, l’equip està més lluny, no es trenca i moltes vegades és l’encarregat d’iniciar la pressió. El de Badia, després de fer-se una fractura en un dit del peu dret contra el Chelsea, va tornar a jugar la setmana passada contra la Roma. Ho va fer infiltrat i va aguantar fins que va poder. Va descansar contra el Leganés i, tot i que ahir Valverde va dir que encara té molèsties, s’espera que avui lideri el mig del camp blaugrana.

Amb Busquets al camp, l’equilibri està assegurat, però el Barça sap que haurà de vigilar les embranzides de la Roma, sobretot la inicial. L’entrenador local, Eusebio Di Francesco, que va confirmar la baixa de Perotti, va avisar ahir que estan obligats a intentar-ho tot per remuntar el resultat del partit d’anada. Un dels seus homes més destacats, Nainggolan, que serà titular després de ser baixa en el partit d’anada, va fer una crida a l’afició i va explicar que en el partit del Camp Nou no havien estat inferiors als de Valverde, recordant la mala sort que van tenir els italians amb els dos autogols que es van fer. Era necessari fer aquesta crida després de la derrota de dissabte contra la Fiorentina, que ha complicat la classificació dels romanistes per a la Champions del curs vinent després de ser superat per l’etern rival, la Lazio.

Busquets a banda, i per controlar les embranzides que pugui tenir la Roma, sembla lògic que Valverde aposti per reforçar el mig del camp i utilitzar avui un 4-4-2, amb Paulinho al costat de l’esmentat Busquets, Rakitic i Iniesta, deixant l’atac per a Messi i Luis Suárez. L’argentí arriba totalment recuperat de les molèsties que el van fer ser baixa amb la selecció argentina i suplent a Sevilla. Va quedar clar dissabte passat quan tot sol va tombar el Leganés amb el seu 40è hat-trick. El seu amic Luis Suárez té una bona oportunitat per treure’s una espina. L’uruguaià no ha marcat lluny del Camp Nou en partit de lliga de campions des del 16 de setembre del 2015. Curiosament, va ser contra la Roma a l’Estadi Olímpic. La setmana passada, en l’anada, es va estrenar a Europa aquest curs. Avui, té l’oportunitat de posar fi a una altra malastrugança que el persegueix. Si ho fa, el Barça s’assegurarà el pas a les semifinals.

Havent donat descans dissabte passat a homes importants com Jordi Alba, Umtiti, Busquets i Iniesta, caldrà veure si Valverde l’hi dona avui a Sergi Roberto. Amb el resultat molt favorable al Barça, seria una manera de protegir el de Reus, que està a una targeta de la suspensió i es podria perdre l’anada de la següent eliminatòria. A més, Semedo és un jugador amb qui compta molt el tècnic en la Champions. El portuguès, que es va perdre l’eliminatòria contra el Chelsea per sanció i lesió, va ser titular en l’anada contra la Roma tot just recuperar-se, però és que havia disputat sencers cinc dels sis partits de la lligueta prèvia, i va descansar només contra l’Olympiacòs. Sigui amb Semedo o amb Sergi Roberto, a Roma es veurà el Barça més titular per continuar amb pas ferm cap al triplet.