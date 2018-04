Adeu amb el malefici intacte

Luis Suárez tornava a l’Olímpic de Roma, l’estadi on va fer el seu últim gol en la Champions fora de casa. Un record massa llunyà per l’uruguaià, perquè va ser el 16 de setembre del 2015. Gairebé fa dos anys i mig. Després d’haver-se estrenat en la màxima competició continental aquesta temporada contra el Roma al Camp Nou, Suárez tenia com a objectiu ahir a la nit posar fi a la malastrugança que el persegueix lluny de casa en aquesta competició. Són ja 14 els partits que ha disputat des d’aquell dia. I continua sense veure porteria. Una barbaritat. Un fet inexplicable en un davanter de la seva qualitat i el seu olfacte.

Però no hi ha manera. Torna cap a Barcelona amb aquesta sorprenent estadística intacta. I el més preocupant és que ni tan sols va provar el xut a porteria. Envoltat pels tres centrals del Roma, el més positiu que va fer en els primers 45 minuts va ser provocar una targeta de Fazio. Ni es va associar amb Messi ni amb la resta de companys i la va errar en algunes passades senzilles. Ara bé, el que no se li discutirà mai és que va intentar posar intensitat en les seves accions, una cosa que no poden dir tots els seus companys.

No el va ajudar tampoc que l’equip es veiés superat per la pressió del Roma i que amb prou feines poguessin enllaçar tres passades seguides. Va ser un partit en què la impotència es va apoderar de tots els futbolistes del Barça, que van resultar superats clarament pels del Roma. Els italians van guanyar tots els duels particulars. En la segona meitat, Suárez va tenir alguna picabaralla de futbol subterrani amb Fazio i va veure una targeta groga per pèrdua de temps. Va haver de ser atès a la banda per un cop de colze de Juan Jesús, que hauria pogut veure la segona targeta groga en aquesta acció. Amb l’equip ja a la desesperada després del tercer gol del Roma, el que els deixava fora de la Champions, va intentar la seva única rematada a porteria. Va ser després d’una passada de Messi. Però ni tan sols Alisson, al qual va marcar al Camp Nou el quart gol, va haver d’intervenir, perquè el seu xut, fluix, va anar a parar als peus de Fazio. La desesperació al seu rostre es va fer evident, així com els seus crits reclamant als companys que enviessin pilotes a dalt de manera desesperada.

Luis Suárez diu adeu a aquesta edició de la Champions amb el malefici de no poder marcar en aquesta competició fora de casa. I amb només un gol en tota la competició. Una xifra baixíssima per a un jugador que ha demostrat en moltes ocasions que és determinant en els grans partits. Ahir, però, no ho va ser. Com tot el Barça, que va fer un ridícul històric.