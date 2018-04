El Barça es refà de la decepció europea amb una victòria contra el València

En un Camp Nou fred per la pluja i la decepció europea, el Barça s’ha imposat al València en un partit que l’apropa molt al títol de lliga. Els de Valverde han sentenciat el duel amb un gol en cada part; el primer, de Luis Suárez després d’una magnífica assistència de Coutinho, i el segon d’Umtiti en el llançament d’un córner. Un gol de penal a les acaballes del València ha donat emoció als minuts finals. La victòria permet al Barça tenir el rècord en solitari de partits sense perdre, amb 39.

Valverde ha fet jugar pràcticament el mateix equip de la desfeta a Roma. Paulinho ha entrat en el lloc del lesionat Rakitic i Coutinho en el de Semedo, que ha provocat que Sergi Roberto tornés al lateral. El partit ha estat molt igualat, amb ocasions per les dues bandes. Luis Suárez ha aconseguit inaugurar el marcador després d’una excel·lent passada de Coutinho i ha sorprès Neto rematant al primer pal. Instants abans ja ha estat a punt de marcar però ha desaprofitat una bona jugada per l’esquerre entre Iniesta i Jordi Alba, que ha tingut el gol als seus peus poc abans del quart d’hora però Neto li ha aturat el xut.

El València ha generat molt perill, sobretot, per la banda de Guedes. El portuguès ha fet intervenir Ter Stegen en dos bons xuts però la ocasió més clara dels de Marcelino l’ha tingut Rodrigo després d’una errada molt greu del porter del Barça en una passada sortint des del darrere. Ara bé, ha arreglat l’espifiada amb una mà miraculosa. El primer temps ha finalitzat amb el partit ben obert perquè tan a prop estava el segon gol blaugrana com l’empat valencianista.

La segona meitat ha començat amb un ensurt ben gros pel Barça perquè Umtiti ha relliscat permetent que els davanters es plantessin sols davant Ter Stegen. La rematada de Rodrigo l’ha tret Piqué a la línia de gol. Però com són les coses, que just després el defensa francès feia el segon gol del Barça de córner després d’un cop de cap a centrada de Coutinho. A partir d’aquest moment, el Barça ha estat superior i ha tingut més ocasions per marcar, sobretot de Messi en tres rematades des de la frontal i en una rematada acrobàtica d’Iniesta.

Marcelino ha intentat revitalitzar el seu equip canviant Pereira per Guedes i Vietto per Santi Mina. I poc després posant tota l’artilleria amb Zaza. Valverde ha fet entrar Dembélé per Coutinho i Denis Suárez. Quan el partit semblava que estava resolt un penal de Dembélé a Gayà ha permès el València retallar distàncies. Ter Stegen ha estat a punt d’aturar el llançament de Parejo. Denis Suárez ha tingut la sentència en l’últim minut però ha desaprofitat una assistència de Messi. Tot sol ha estat incapaç de batre Neto.