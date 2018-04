La redempció de l’assenyalat

Samuel Umtiti ha estat un dels assenyalats per la contundent derrota contra la Roma en la Champions. La facilitat amb què Dzeko es va colar entre ell i Jordi Alba en el primer gol i el patiment per marcar-lo durant tot el duel el van convertir en un dels protagonistes negatius de l’eliminació europea. Col·lectivament, el partit va ser un desastre i la desfeta no es pot adjudicar a cap jugador en concret, sinó en tots i cadascun dels jugadors que van participar en aquell partit, així com la banqueta. Però el problema és que Umtiti ja feia uns quants dies que estava sota el focus de l’actualitat i tothom se’l mirava amb lupa.

Ell mateix s’hi havia posat després de ser molt tebi en unes declaracions fetes quan estava amb la selecció de França sobre el seu futur i la seva possible renovació. La tebiesa en la seva resposta a la pregunta de si continuaria de blaugrana no ha agradat gaire a la direcció esportiva ni a la llotja del Camp Nou. Ningú té cap dubte que Umtiti ha de renovar i que la seva baixa clàusula de rescissió –60 milions d’euros– és un perill de cara als clubs multimilionaris d’Europa. Ara bé, el club vol ser el que marqui els temps de les negociacions.

A més a més, tota aquesta polèmica s’ha produït en un moment en què Umtiti no havia tingut les seves millors actuacions amb l’equip, fet que va precipitar que alguna ment malpensada pogués relacionar una lleugera davallada en el seu rendiment amb tot el procés sobre la seva possible renovació. Futbolista carismàtic entre l’afició, que li té una gran estima, es va adonar que tot aquest conflicte podria sortir de mare i en el partit contra la Roma al Camp Nou va celebrar l’autogol de Manolas com si l’hagués fet ell besant l’escut. Ahir contra el València, per contra, sí que va tenir l’oportunitat de marcar. I el seu va acabar sent un gol decisiu, perquè va permetre al Barça sumar tres punts importantíssims contra el València. Va ser a l’inici de la segona meitat i després d’avançar-se al seu marcador en el llançament d’un córner servit per Coutinho, ahir assistent. A més a més, el gol li va anar molt bé, perquè minuts abans s’hauria pogut convertir en un protagonista negatiu del partit, perquè una relliscada seva va estar a punt de costar un gol en contra. Després de caure, va deixar la pilota als peus de Santi Mina, que la va passar a Rodrigo dins l’àrea i aquest va xutar amb Ter Stegen batut. La pilota la va treure Piqué a la línia de gol.

Umtiti, que es va estrenar com a golejador aquesta temporada, encara no ha recuperat del tot el nivell extraordinari que va demostrar en el primer tram de la temporada, en què era un mur inexpugnable i donava una excel·lent sortida de pilota des del darrere. Després de la lesió li està costant més agafar el seu millor to, però contra el València va estar més concentrat que no pas a Roma ni a Sevilla. En una jugada en què es va llançar a terra, va evitar un gol cantat de Rodrigo. Per tornar a guanyar solidesa defensiva cal que Umtiti torni al màxim.