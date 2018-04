Una imitació amb nom propi

Voler ser davanter a l’Uruguai és fàcil, tens molts referents en els quals emmirallar-te i a qui intentar imitar per aconseguir l’objectiu: Luis Suárez, Edison Cavani... Però pot resultar molt difícil, sobretot si el que vols és arribar al futbol d’elit i ser internacional amb la selecció, perquè els davanters són de primer nivell mundial. D’això en pot parlar, i molt, Maximiliano Gómez (14 d’agost de 1996, Paysandú, Uruguai), que va aterrar en el Celta l’estiu passat amb la clara intenció de fer-se un lloc en el futbol europeu i, de retruc, entrar en els plans d’Óscar Tabárez de cara al mundial de Rússia de l’estiu que ve. El jove futbolista ha trobat en el Celta la millor catapulta cap a la selecció, amb la qual va debutar el mes de novembre passat i amb qui ha disputat quatre amistosos. Aquest “somni” l’ha aconseguit gràcies a la seva gran temporada a Balaídos, on va arribar sent una promesa i on s’ha convertit en un pilar fonamental.

Maxi Gómez és jove, talentós, alt, corpulent –fa 1,86 metres i pesa 91 quilos–... i sobretot, un golejador. Amb 14 gols, l’uruguaià és ara mateix el segon màxim golejador de l’equip, darrere de Iago Aspas. El seu paper en el Celta de Juan Carlos Unzué està sent molt bo, potser per, entre altres coses, el canvi en la dieta confessat pel mateix jugador, i gràcies al qual ha alleugerit el seu cos. En la seva primera aventura fora de l’Uruguai, Maxi té molt clar que vol convertir-se en un dels grans del seu país i a Europa, i per això no va voler deixar Galícia a l’hivern. El Beijing Gouan estava disposat a pagar 20 milions d’euros al Celta, que va obrir les portes a l’uruguaià, perquè va veure la possibilitat de, en només mig any, multiplicar per cinc la inversió feta a l’estiu. Ell, però, va fer passar l’interès futbolístic davant de l’econòmic, conscient que deixar el Celta a mitja temporada l’allunyaria del mundial.

Emmirallant-se en Luis Suárez