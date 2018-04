La revolució deixa l’onze sense jugadors del planter

Molt lluny queden els onzes del Barça amb majoria de futbolistes de la casa, aquells en què Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Messi... eren tant sí com no els que sortien a la gespa. Queden molt lluny aquells anys en què el planter era, no només la columna vertebral de l’equip, sinó també el gruix del primer equip, els suplents de luxe. No és cosa d’Ernesto Valverde, la cosa bé de lluny. Això sí, per a la història quedarà el Txingurri com l’entrenador que, setze anys després de l’última vegada, va formar a Balaídos un equip titular sense jugadors formats a la Masia.

Les rotacions que va anunciar el tècnic blaugrana en la roda de premsa es van convertir en una autèntica revolució –perquè un onze amb Yerry Mina, Digne acabat de sortir d’una lesió, André Gomes, Denis i Alcácer no es pot definir de gaires més maneres– i van evidenciar que, a banda dels puntals de l’equip, els futbolistes formats a casa brillen per la seva absència. L’onze de Balaídos quedarà en la retina de l’afició barcelonista per repetir la dubtosa gesta aconseguida el 6 d’abril del 2002 per Carles Rexach, que va formar, fins ahir a la nit, l’última alineació blaugrana sense gent de la casa. Aquell dia, el Barça va jugar a San Mamés contra l’Athletic amb Bonano, Reiziger, Christanval, Abelardo, Coco, Cocu, Rochemack, Luis Enrique, Rivaldo, Overmars i Saviola.

Per al responsable de relacions institucionals i esportives del Barça, Guillermo Amor, un exfutbolista format a la Masia, és “circumstancial” i està convençut que les coses canviaran molt en el proper partit, la final de copa contra el Sevilla. “Ha canviat molt l’equip i ha coincidit, però segur que en l’equip de dissabte n’hi haurà uns quants”, va assegurar després de l’empat dels de Valverde.

Onze de casa, amb Tito