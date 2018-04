Descansats i invictes

El Barça a Vigo i el Sevilla a la Corunya. Tan a prop i alhora tan lluny. Veïns per un dia. Nit de lliga, però amb el cap clarament posat en la copa. Els dos finalistes de la copa del Rei van coincidir ahir a territori gallec per un d’aquells capricis del calendari. Tots dos tornaran a coincidir de nou dissabte a Madrid. Els espera el Wanda Metropolitano. De fet, Ernesto Valverde i Vincenzo Montella van començar a jugar ja ahir la final. El Sevilla no va passar de l’empat a zero a Riazor i el Barça va empatar a dos a Balaídos. Montella va reservar molts dels seus titulars, però res comparable amb la sacsejada en l’onze que va fer Valverde. Revolució en majúscules. Feia ni més ni menys que setze anys que el Barça no sortia al camp amb un onze titular sense cap futbolista format en les categories inferiors de la Masia. Aviat està dit. El Barça va saltar ahir a Balaídos sense cap home del planter i sense Messi ni Luis Suárez. Onze de perfil baix, amb novetats en totes les línies. Atac inèdit amb Dembélé, Paco Alcácer i Denis, i sorpresa també a l’eix de la defensa amb el tàndem Yerry Mina-Vermaelen. Primer partit com a titulars tots dos junts al darrere. Entrada de Digne al carril esquerre, i a la zona de mitjos, més novetats, amb André Gomes i Paulinho cobrint les absències de Busquets i Rakitic. L’última vegada que el Barça havia visitat aquest estadi ara fa uns mesos en la copa ja va fer-ho amb un equip ple de suplent, però ahir l’alineació va trencar esquemes. Valverde ja ho havia avisat en la roda de premsa prèvia i no va mentir. Partit per a les rotacions. Que ho diguin a Ter Stegen. Capità per un dia.

Una magnífica combinació entre Coutinho i Denis només començar el partit va acabar amb un xut del dorsal 6 del Barça fregant el pal. Primer avís del gallec del Barça en territori conegut. Bona recuperació de Digne en l’origen de l’acció, però encara millor la intervenció de Ter Stegen només dos minuts després en la rèplica del Celta. L’alemany, decisiu. Iago Aspas va centrar una pilota des de l’esquerra de l’atac i Maxi Gómez, tot sol, va rematar al pit del mur alemany. Ocasió claríssima.

El Barça va jugar amb poca fluïdesa. Només Coutinho era capaç d’inventar a la zona ampla. La poca aportació de Paulinho en la construcció contrasta amb la seva relació amb el gol. No et dona joc, però et dona arribada. Ahir, enèsima demostració. Seva va ser una de les millors oportunitats de gol del Barça en la primera part. La seva rematada de cap a la sortida d’un córner servit per Dembélé, però, va topar amb la fusta. El Barça es va salvar en l’acció continuada. El contraatac cinc contra tres del Celta va acabar amb la rematada de Brais Méndez a fora per poc. Yerry Mina va estar providencial en el tall en una rematada posterior de Maxi Gómez que no va trobar porteria, i passada ja la mitja hora de joc, Ter Stegen, gegantí, volava per posar una mà extraordinària a un xut de nou de Brais.

Partit sense futbol però amb arribades i gols. En el minut 36, premi. Pèrdua greu de Jonny en la sortida, bona recuperació de Coutinho. Pilota per a Alcácer, que cedeix a Dembélé i rematada encreuada magnífica del francès impossible d’aturar per a Sergio Álvarez. Bon xut amb sobrebot. I de l’alegria blaugrana a l’alegria del Celta, amb redempció per a Jonny. El lateral va recuperar una pilota a la zona d’atac del Barça –pèrdua d’André Gomes–, va arribar a Maxi i la centrada de l’uruguaià per baix la va caçar de nou Jonny gairebé sobre la línia de gol. Acció ben moguda del Celta.

L’entrada de Messi va servir per animar una segona meitat distreta, clarament condicionada per l’expulsió de Sergi Roberto, que va deixar el Barça en inferioritat els últims vint minuts de partit. Vermella sense discussió. La mobilitat i la velocitat de Iago Aspas va fer anar de bòlit el Barça durant tot el partit i en el minut 71 el de Moaña va provocar l’expulsió del de Reus, que no va tenir cap altra opció que agafar de la samarreta el talentós davanter gallec. Últim home, i al carrer. La vermella va arribar amb el Barça manant en el marcador. Abans, entre Paulinho i Paco Alcácer havien fet l’1-2 rematant una pilota filtrada per Semedo. Va tocar el brasiler, però en la imatge per televisió es veu com el de Torrent acaba tocant la pilota lleugerament abans de traspassar la línia de gol. El Barça va fregar la victòria a Balaídos, però la inferioritat numèrica va pesar massa. Amb un home més, el Celta es va abocar encara més a l’atac i Iago Aspas va trobar el premi a la seva insistència. Pilota centrada des de l’esquerra i el gallec, murri i amb ajuda del braç, s’anticipa a la sortida de Ter Stegen, que no va mesurar bé.

Al final, empat positiu en un dels camps més difícils de primera divisió, un punt més cap al títol de lliga i ratxa d’imbatibilitat conservada. Amb el d’ahir, són ja 40 partits sense perdre. Dissabte, en la final de copa, toca el pla A. Espera el Sevilla.