El Sevilla, més d’una dècada sent víctima de Leo Messi

Després d’una jugada per la banda, Xavi va assistir Messi a la frontal. Aquest, en una acció marca de la casa que actualment ja es coneix tot el món del futbol tot i seguir sent imparable, va desfer-se de tres marcadors i va superar amb un xut alt l’aleshores porter del Sevilla, Andreu Palop. Era la cirera a un gran partit del Barça, que s’havia avançat mitjançant Ronaldinho, l’estrella d’aquell conjunt dirigit per Frank Rijkaard. “Ha fet un autèntic golàs. Me n’alegro molt, perquè és un gran amic i un gran company sobre la gespa”, va dir l’astre brasiler de Messi després del partit. Aquell era el primer gol que feia Leo Messi a un Sevilla que, més d’una dècada després, s’ha convertit en el blanc preferit de l’argentí. Abans, Messi havia debutat contra l’equip andalús disputant 62 minuts en la victòria del Barça al Camp Nou la temporada 2005/06. Allò va servir perquè l’astre de Rosario agafés les mides al conjunt de Nervión, a qui li ha marcat 30 gols en els 32 partits en què s’han vist les cares –una mitjana de 0,94 dianes contra els andalusos–. L’Atlético de Madrid (28 gols) i el Real Madrid (25) venen immediatament després en la llista. El darrer gol contra els andalusos, en el partit de lliga de fa unes setmanes en què Valverde va donar-li descans, Messi va sortir des de la banqueta i va revolucionar ell sol el partit empatant a 2 –amb un gol en l’últim sospir– un duel que el Barça tenia molt costa amunt. “Amb Messi o sense Messi, qualsevol equip és diferent. És decisiu cada cop que toca la pilota”, es rendia Ernesto Valverde, l’actual tècnic del Barça, en la roda de premsa posterior.

Enmig hi ha hagut set doblets i dos hat-trick contra un Sevilla que només ha pogut guanyar quatre vegades el Barça en aquests 32 enfrontaments –5 empats– amb Messi sobre el camp. “No sé si han trobat a faltar Ronaldinho, però Messi ha fet una exhibició”, va dir Juande Ramos en la roda de premsa posterior al partit del Camp Nou de la primera volta de la lliga del curs 2007/08. “És molt complicat parar-lo”, va afegir. L’astre brasiler havia vist el duel des de la grada i Messi li havia dedicat les dues dianes amb la salutació dels surfistes, tan habitual en Ronaldinho. Precisament, el 10 brasiler també havia tingut grans tardes i nits de glòria contra el Sevilla i Messi s’hi va afegir quan ja s’intuïa el relleu en el lideratge de la primera plantilla blaugrana. La nit del gaspatxo o el 2-1 de desembre del 2005 en què el Gaúcho va oferir la pilota d’or a l’afició blaugrana, en són exemples il·lustratius.

Sinònim de rècord