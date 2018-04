“He dit als jugadors del Sevilla que ja guanyaran la copa un altre any”

Ivan Rakitic, exjugador del Sevilla, ha aparegut en roda de premsa per parlar de la final de la copa que enfrontarà demà al Barça contra el seu exequip. Això és el més destacat del què ha dit:

Partit del Pizjuán

“Hem d’analitzar tots els partits que hem jugat contra el Sevilla, però els hem d’oblidar. Demà hem d’anar a Madrid a fer el millor partit possible contra un dels millors equips de la lliga, i seguir fent història”

Una final especial

“És més especial perquè és contra el Sevilla. Em sento sevillista i sevillà, i he parlat amb excompanys i els he dit que ja la guanyaran un altre any. Per a mi, ara el primer és el Barça. Saben que si cal que em trenqui una altra mà, ho faré”

Més motivats que ningú

“A ganes, il·lusió i motivació no ens guanya ningú. És un títol important, no te’l regala ningú. És el quart any seguit que juguem la final i ningú vol que això s’aturi. Potser sembla que no il·lusiona tant, però la gent parla molt de la final. Els meus veïns m’han preguntat aquest matí si puc jugar”

Doblet

“No hem d’avançar esdeveniments, perquè primer hem de guanyar el títol de demà. L’espineta de la Champions seguirà allà clavada, però acabar la temporada amb dos títols és un èxit molt gran”

La 13a del Madrid?

“No em fixo en el que fan els altres, cada equip lluita per aconseguir els seus títols”

La lesió, superada

“Jo no em vull perdre cap partit, ni tan sols un entrenament, i el primer que vaig preguntar al doctor és quan podria tornar. No porto gens bé això de veure els partits des de casa o la graderia. Si m’hagués perdut més partits no m’hauria operat”

El partit de Cillessen

“Segur que li agradaria jugar més però sap, com tots, que amb Ter Stegen tenim el millor porter del món. Tenim molta sort de tenir el porter titular de la selecció holandesa amb nosaltres. Mereix guanyar aquest títol”

El futur d’Iniesta

“No recordo que m’hagi dit a mi ni a ningú què farà. Però la decisió és seva, i sigui quina sigui, l’hem de respectar. Tots sabem que l’Andrés és part de l’escut del Barça”

Ambient a la graderia