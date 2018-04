“Tot ens condueix a pensar que està guanyat, però encara no tenim res”

Ernesto Valverde està davant la possibilitat de guanyar el seu primer títol com a entrenador del Barça. Això és el més destacat del què ha dit aquesta tarda en la roda de premsa prèvia a la final de copa de demà:

“Hem de pensar que hi ha molt a guanyar i que hem d’anar a guanyar, però no podem pensar que ja està guanyat. Tot ens condueix a pensar que està guanyat però realment encara no tenim res. Hem d’admetre que el rival té arguments per guanyar-nos i que pot passar qualsevol cosa, i hem d’estar disposats a superar tot els que ens passi durant el partit”