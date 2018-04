“Messi és extraterrestre. Espero que demà no baixi a la Terra”

A diferència del Barça, el Sevilla ha viatjat avui a Madrid. El seu entrenador, Vincenzo Montella, ha ofert la roda de premsa a la final en el Wanda Metropolitano. Aquestes són les seves millors respostes:

“El Barça és un equip molt fort. Està a punt de guanyar la lliga, però nosaltres hem de pensar en les nostres qualitats”.

“El partit de demà és una bona oportunitat de guanyar un títol important. No estic content per haver quedat fora de la Champions de la temporada vinent, però ara ens hem de centrar en la final. No hem fet una bona lliga, però encara estem lluitant per la cinquena i sisena plaça. Altres equips grans també han fallat en alguna competició”.

“Messi és un extraterrestre. Espero que demà no estigui a la Terra. Quan té la pilota, és molt difícil aturar-lo. El més important és que no rebi la pilota”.

“El 2-2 del Pizjuán ens va fer veure que poden guanyar el Barça. Cada partit és diferent, però ho podem fer, sabent que la concentració ha de ser màxima”.

“La xiulada a l’himne? Estic aquí per parlar de futbol. Si vols que et parli d’això, ho fem fora fent una cervesa”.

“Coutinho o Dembélé? Crec que jugaran els dos. Un primer i l’altre, després. Però hem de pensar en nosaltres. Si ho fem en ells, no dormirem aquesta nit. I jo vull dormir”.