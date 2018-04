“Messi és extraterrestre, que demà no sigui a la Terra”

El Sevilla té molt clar que bona part de les seves opcions en la final contra el Barçase centren a intentar que Leo Messi no faci un bon partit. I saben que això és molt complicat que passi i encara més en una final. L’astre argentí no sol fallar mai en les cites importants i després de la decepció europea té entre cella i cella aconseguir el doblet. Vincenzo Montella sap que, si Messi és capaç d’intervenir en el joc, els seus problemes se li multiplicaran. L’últim partit al Sánchez Pizjuán és un bon exemple. “Messi és un extraterrestre. Esperem que demà no sigui a la Terra. Quan té la pilota és molt difícil contrarestar el seu joc. El més important és que no li arribi la pilota”, va afirmar.

El tècnic italià és conscient que el Barça és un equip “molt fort” i que està “a punt de guanyar la lliga”, però confia en les possibilitats del seu equip si fan les coses bé durant els noranta minuts. En la lliga van estar a punt de guanyar després d’avançar-se per 2 a 0. “Cada partit és diferent, però hem vist que és possible guanyar el Barça, però has d’estar concentrat sempre. No pots baixar la tensió mai”. A Montella van preguntar-li quin creu que serà el plantejament de Valverde, si farà jugar Coutinho o Dembélé. L’entrenador del Sevilla, però, considera que, més que mirar el rival, han de centrar-se en el que facin ells. “Crec que jugaran tots dos. Un abans i un altre després. Però hem de pensar en nosaltres. Si pensem tant en el rival no dormirem aquesta nit, i jo vull dormir”, va dir, entre rialles.

Montella va reconèixer que tenen una molt bona oportunitat d’assegurar-se la classificació per a una competició europea sense necessitat d’acabar bé la lliga. “Tenim una possibilitat molt gran de guanyar i entrar directes a l’Europa League abans d’acabar la temporada. Hem de ser forts i lúcids”. El tècnic del Sevilla no creu que aquest títol salvi la temporada i va recordar que han fet una bona Champions i que altres equips, posant com a exemples el City, el Barça o el Madrid, no han complert les expectatives en algunes competicions. Tampoc va voler confirmar si farà jugar Sandro Ramírez, exblaugrana, i va donar les gràcies a l’afició sevillista pel desplaçament massiu.

No valora el tema polític

Montella no es va voler posar en problemes i va evitar valorar què pensava de la més que probable xiulada a l’himne espanyol a càrrec dels seguidors del Barça. Va fugir d’estudi, conscient que és un tema complicat. “Estic aquí per parlar de futbol. El futbol i la política són dues coses diferents. Ho sento, però si vols, sobre això, et comento alguna cosa però prenent una cervesa”, va respondre al periodista que li havia preguntat què li semblaria que se xiulés l’himne italià en una final de la copa.