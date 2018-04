El Barça aixafa el Sevilla i suma la quarta copa consecutiva (0-5)

El Barça ha certificat el seu quart títol de copa consecutiu –i el 30è del seu palmarès històric– imposant-se aquesta nit per un contundent 0-5 al Sevilla al Wanda Metropolitano. Els blaugrana, han signat un partit rodó, que han dominat de principi a fi davant d’un rival que amb prou feines s’ha aproximat a la porteria culer, defensada amb encert pel porter de la copa, Jasper Cillessen.

El Barça, amb el mal record del partit contra la Roma ben present, ha saltat a la gespa del Wanda ben mentalitzat i des de l’inici ha tancat el Sevilla al seu camp mitjançant una pressió avançada molt efectiva. D’aquesta manera, les ocasions blaugrana no han tardat gaire en arribar fins que al minut 13 Luis Suárez ha inaugurat el marcador. L’uruguaià ha culminat una jugada iniciada pel porter Jasper Cillessen amb una impressionat passada llarga a l’espai perquè Coutinho sorprengués la línia defensiva sevillista i fes l’assistència de gol. Un xut al travesser d’Andrés Iniesta ha precedit el 0-2, signat per Leo Messi (31’). Aquesta vegada, ha tornat a funcionar la connexió amb Jordi Alba, que ha endarrerit la pilota amb un vistós toc de tacó perquè el crac blaugrana superés David Soria amb un xut potent. I cinc minuts abans d’arribar al descans, Messi ha vist la desmarcada de Suárez, que ha aprofitat la passada al primer toc del seu company per encarar Soria i establir el 0-3.

L’exhibició del Barça s’ha mantingut durant la segona part, que tot just arrencar ha registrat el 0-4 (52’), obra d’un Iniesta que, a falta que confirmi la seva marxa al futbol xinès, ha disputat la que serà l’última final amb el conjunt blaugrana. El manxec, un dels protagonistes de duel, ha rebre l’assistència de gol de Messi i ha rebut una gran ovació de l’afició quan ha estat substituït a les acaballes del duel.

La festa pels blaugrana s’ha arrodonit amb un gol de Coutinho, que ha aprofitat un penal assenyalat per unes mans de Lenglet dins l’àrea sevillista per establir el definitiu 0-5 (69’).