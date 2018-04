“És un gust veure jugar Iniesta, n’hem gaudit molt”

Havia de ser un dia especial per a Ernesto Valverde, perquè tenia davant dels nassos la possibilitat de guanyar el primer títol com a entrenador del Barça, i ben segur que no oblidarà mai els 90 minuts que li van regalar els seus jugadors. En la prèvia, el tècnic va avisar dels perills del Sevilla i assegurava que els dos equips tenien possibilitats de ser campions, però els seus futbolistes es van encarregar ben aviat de treure-li la raó. Orgullós de la feina, i content de poder donar una gran alegria a una afició que ahir va oblidar, com a mínim durant una estona, l’estrepitosa desfeta a Roma.

“L’equip ha sortit endollat des del principi i hem dominat el partit. I a partir d’aquest domini, han arribat les nostres ocasions. Nosaltres arribàvem bé i els hem mantingut a prop de la seva àrea, i quan ha marcat Iniesta, el Sevilla ha notat el cop”, va dir Valverde després de la golejada. El tècnic tenia “molt present” el partit del Sánchez Pizjuán de fa menys d’un mes: “Aquell dia vam patir molt, i sempre preveus que el rival et generarà problemes, però l’equip estava molt preparat, i també hem estat molt encertats”, va assegurar Txingurri, que es va desfer en elogis cap al capità, l’home de la final, Andrés Iniesta: “L’he patit molts cops en contra i, com dic sempre de Messi, fa sempre coses que semblen tan fàcils però que són tan difícils... Per exemple, rebre la pilota envoltat de tres rivals, i sortir-se’n... N’hem gaudit molt aquest any, i crec que ell ha gaudit molt aquesta final. El gol és un golàs. És un futbolista que està marcant una època i és un gust veure’l jugar.” I encara queda la lliga: “Tenim ganes de guanyar-la perquè ho perseguim des de l’inici.”