La pressió a Zoido s’incrementa

El començament de la setmana parlamentària va portar ahir més peticions d’explicacions al ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, per l’actuació de les forces policials dissabte al Wanda Metropolitano. El PDeCAT i ERC han canviat la formulació de les seves preguntes a la sessió de control del Senat d’avui. “Com justifica el govern central la confiscació de samarretes grogues a espectadors d’un partit de futbol?”, recull la nova pregunta registrada per la portaveu d’ERC, Mirella Cortès. El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries preguntarà: “Des de quan el govern central confon la violència amb la llibertat d’expressió, vista l’actuació a Madrid de les forces de seguretat respecte als aficionats catalans?” Cleries va afegir-hi que “quan un govern impedeix la llibertat d’expressió cívica i pacífica per portar una samarreta o un cartell en què reclama la llibertat dels presos polítics vol dir que ha perdut els valors democràtics”. D’una altra banda, Pere Aragonès va anunciar ahir que ERC s’afegeix a la petició de dimissió del ministre Zoido formulada per JxCAT.

Al Congrés, a les peticions de compareixença de Zoido presentades per En Comú Podem i el PDeCAT s’hi va afegir ahir la pregunta que el portaveu d’IU farà demà a Mariano Rajoy, en la qual li demana que aclareixi si pensa destituir Zoido “per les seves ordres a la policia de requisar samarretes i bufandes grogues”.

“Considera el govern que les aficionades i els aficionats que van ser desposseïts de les seves peces grogues mereixen una disculpa?” demana Alberto Garzón. El portaveu d’IU creu que amb aquestes actituds l’executiu espanyol “incrementa la seva deriva irresponsable i autoritària amb atacs inèdits cada vegada més durs contra la llibertat d’expressió”. “De veritat creu que el color groc o el mot llibertat inciten a la violència?