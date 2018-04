“Dissabte vaig veure els meus drets greument violats”

“Dissabte a Madrid vaig viure un dels pitjors episodis de la meva vida. Vaig veure els meus drets greument violats”. Pol Martínez [25 anys, Barcelona] no parla de futbol. És culer, però en el seu cas el 0-5 al Sevilla quedarà per sempre en segon terme. Malauradament ell no va poder gaudir amb normalitat d’una nit de futbol. Representa la cara B de la final. Un dels molts aficionats víctimes de la caça de bruixes que es va produir dissabte al Wanda Metropolitano.

Les imatges que han circulat en els darrers dies de la requisa d’elements grocs a l’entrada del Wanda per part de la policia parlen per sí soles. Però la repressió també va existir dins de l’estadi i amb el partit començat. Pol Martínez ha denunciat el seu cas a les xarxes socials. A la mitja part del partit, ell i un altre amic seu van anar a comprar un entrepà i de tornada als seus respectius seients van ser aturats per la policia. “Em van parar per cantar ‘Llibertat presos polítics!’. Em van demanar el DNI i l’entrada del partit, i em van arraconar contra la paret. Li van dir al meu amic que no hi havia cap problema i que tot estaria solucionat en cinc minuts, però no va ser així. Al principi em va sorprendre perquè jo anava vestit amb la segona samarreta del Barça, la blau cel, i no portava cap distintiu independentista. Però em van dir que aquells càntics eren una provocació. Els vaig demanar la possibilitat de fer una trucada o poder parlar amb un empleat de l’estadi, però em van dir que callés o que m’estomacarien”, ha explicat en declaracions a L’Esportiu. “En cap moment els agents van fer ús de la força, però sí vaig patir violència verbal, amenaces i coaccions. Van actuar amb prepotència i vaig percebre ràbia ens el seu comportament”, admet. Pol Martínez va ser retingut durant més de mitja hora a l’exterior de l’estadi, al costat d’un furgó policial. Li van agafar les dades personals i el van convidar a signar l’acta d’expulsió de l’estadi, però després d’assegurar-se que la firma era voluntària, es va negar a signar cap document perquè entén que no va fer res per tal que fos expulsat del recinte. “Vaig sentir que no estava en un país lliure. Només tenia ganes de plorar. Per dins em devorava l’ansietat. Em vaig sentir realment impotent. Vaig passar-ho molt malament, la veritat”, assegura. A l’acabar el partit el pare del jove va demanar explicacions als agents, però la resposta va arribar en forma d’empentes i un cop de porra a un dels amics.

Segons el jove, el fet de no tenir identificats els agents fa difícil que qualsevol mena d’acció legal pugui prosperar, però sí s’ha posat en contacte amb l’associació de juristes Drets, presidida per Sergi Blázquez, i l’organisme s’ha ofert voluntari a portar-li el cas si rep alguna mena de notificació o proposta de sanció al seu domicili, perquè lògicament tindria dret a presentar al·legacions. Pol Martínez també es planteja contactar amb el Barça ja sigui a través de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) o via el Síndic.