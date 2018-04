Iniesta anunciarà demà el seu adeu oficial

Era un secret a veus. Andrés Iniesta anunciarà el seu adeu oficial demà divendres. Havia transcendit que el capità parlaria aquesta setmana, després de guanyar el títol de copa, i finalment el dia escollit ha estat demà. L’equip, després de quatre dies de descans concedits per Ernesto Valverde, torna avui als entrenaments i Andrés aprofitarà la sessió preparatòria per reunir-se amb el vestidor i anunciar de forma pública el que tots ja saben. Serà demà quan el de Fuentealbilla parlarà davant els mitjans de comunicació. Està previst que ho faci a la ciutat esportiva Joan Gamper després de l’entrenament matinal.

Diumenge el Barça ho té tot de cara per aixecar la lliga. Serà el trenta-dosè títol del manxec amb el FC Barcelona. Iniesta marxarà amb un doblet després de tota una vida al Barça. No podrà aixecar la Champions a Kíev com a capità, però sí va aixecar la seva sisena copa del Rei al Wanda i podrà aixecar la seva novena lliga. En principi la idea és que aixequi la lliga en el seu últim partit amb el Barça el proper 19 o 20 de maig contra la Real Sociedad, amb tot el Camp Nou present. El club també li prepara un emotiu comiat a l’Auditori 1899.